Il Mondiale del Camerun è ormai finito da una settimana ma l’eco dell’allontanamento di André Onana dal ritiro da parte del ct Rigobert Song non smette di fare parlare, anche perché nel frattempo fuoriescono nuove versioni e dettagli inediti sulla caccia del portiere dell’Inter. L’ultimo capitolo della saga arriva da un video, diffuso senza consenso, in cui si vede il ct Song parlare all’interno di una stanza di quanto accaduto in Qatar. La ricostruzione che ne emerge – oltre a confermare le indiscrezioni riguardo allo scarso gradimento dell’allenatore dei Leoni Indomabili dello stile di gioco ‘troppo moderno’ del proprio numero uno – fa capire le frizioni già latenti e tratteggia dei dettagli inediti.

Il giorno della partita con la Serbia ho detto a Onana che avevo bisogno di parlargli e lui ha cominciato a piangere. Gli ho detto: ‘Non ho tempo per parlare di queste cose, ti ho chiamato ieri e non sei venuto a parlarmi. Parlo con Aboubakar, Choupo-Moting e Anguissa che sono i giocatori più rappresentativi della squadra e non posso parlare con te?”.

"Invece di parlare con me parla solo con Eto’o e in campo si prende troppi rischi"

In allenamento – prosegue Song nel video rubato - Onana dà spettacolo, in campo si prende troppi rischi. Gliel’ho ripetuto: ‘Non devi rischiare, rinvia ai lati del campo, non in mezzo’. E lui mi ha risposto: ‘Sto giocando, non ho tempo per parlare con te’”. In albergo invece di venire a parlare con me è andato dal presidente Samuel Eto’o. E il presidente lo ha mandato... io non so dove”.

Song, in merito a questo filmato mandato online nonostante il suo consenso ha voluto dichiarare: “Dato il clamore suscitato dalla diffusione di questa conversazione privata, devo precisare che sono stato costretto a prendere una decisione importante nel rispetto del gruppo dopo che è stata violato il mio onore come c.t. dei Leoni Indomabili”.

