Canada-Marocco, match valido per la sesta giornata del Girone F dei Mondiali di Qatar 2022 , è terminato sul punteggio di 1-2, frutto delle reti di Ziyech, En Nesyri e dell'autogol di Aguerd. Grazie a questo successo il Marocco chiude il Girone F al primo posto con 7 punti e si qualifica agli ottavi di finale . Mondiale finito invece per il Canada che chiude ultimo a zero punti. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Canada

Milan BORJAN 4 - Spalanca la strada al successo del Marocco con l'assist a Ziyech e sul secondo gol si fa beffare sul suo palo. Pomeriggio da incubo.

Alistair JOHNSTON 6 - Nel reparto difensivo è l'unico a meritare la sufficienza: va in difficoltà anche lui, certo, ma non affonda mai.

Kamal MILLER 5 - Preso d'infilata da En Nasyri in occasione del secondo gol marocchino, spesso fuori posizione.

Steven VITORIA 5 - Tanto agonismo, anche troppo, e tanti errori di superficialità. Non proprio insuperabile, ecco.

Sam ADEKUGBE 6 - Da un suo spunto in velocità nasce l'autorete di Aguerd che tiene viva la partita fino alla fine.

dal 60' Ismael KONÉ 6 - Contribuisce all'assalto finale gestendo con sapienza i palloni che gli capitano tra i piedi.

Junior HOILETT 6,5 - Il migliore dei suoi per intraprendenza e vivacità: quando accelera sulla destra è difficile contenerlo.

dal 76' David WOTHERSPOON s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Mark-Anthony KAYE 5,5 - Prestazione piuttosto anonima in mezzo al campo: primo tempo negativo, poi prende le misure nella ripresa.

dal 60' Atiba HUTCHINSON 6,5 - Entra con grande piglio e sfiora il gol del 2-2 con un'incornata che si stampa sulla traversa.

Jonathan OSORIO 5,5 - Durissima tenere testa a un Amrabat in queste condizioni. E infatti soffre non poco.

dal 65' Richie LARYEA 6 - Ci mette grinta e buona volontà, ma non sposta certo gli equilibri del match.

Tajon BUCHANAN 5 - Contro Belgio e Croazia aveva fatto vedere belle cose, stavolta non si ripete. Fumoso col pallone tra i piedi.

Cyle LARIN 5 - Praticamente mai pericoloso, i difensori marocchini lo neutralizzano senza grossi problemi.

dal 60' Jonathan DAVID 5 - Il suo Mondiale finisce senza squilli: non lascia il segno nemmeno all'ultima chiamata.

Alphonso DAVIES 5,5 - Di sicuro la sua prova meno convincente al Mondiale. Largo a destra combina poco, poi si trasforma in seconda punta anche in questo caso con esiti non proprio esaltanti.

CT: John HERDMAN 5 - Zero punti e due soli gol segnati (uno su autorete): il bilancio di Qatar 2022 è misero, anche se a livello di gioco e intensità il Canada esce a testa alta. Contro il Marocco risulta decisivo lo svarione iniziale di Borjan.

Le pagelle del Marocco

Yassine BOUNOU 6 - Prende gol sul suo palo, ma la deviazione di Aguerd è beffarda e imprevedibile. Per il resto non corre grossi rischi.

Achraf HAKIMI 6 - Assist al bacio per il gol di En Nesyri e un piccolo blackout in occasione del pareggio canadese.

dall'85' Yahya JABRANE s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Noussair MAZRAOUI 6 - Partita molto bloccata la sua: porta a casa la sufficienza perché concede poco agli avversari.

Nayef AGUERD 5 - Serata no: firma una goffa autorete e vanifica la doppietta di En Nesyri facendosi pizzicare in fuorigioco attivo.

Romain SAISS 6 - Sempre attento sia in marcatura che in anticipo. Agevolato dagli attaccanti canadesi che non sono particolarmente ispirati.

Sofyan AMRABAT 8 - Prestazione monumentale. Tocca un'infinità di palloni, aiuta i compagni con recuperi e raddoppi, appena può fa ripartire l'azione. Leader tecnico di questa squadra, senza dubbio.

Azzedine OUNAHI 6 - Molto utile in mezzo al campo in entrambe le fasi, si perde un po' negli ultimi 16 metri.

dal 76' Jawad EL YAMIQ 6 - Entra e fa il suo dovere durante l'assedio finale del Canada.

Abdelhamid SABIRI 6 - Sufficienza stiracchiata: davanti si vede poco, ma si rende utile in fase di contenimento quando la pressione del Canada aumenta.

dal 65' Selim AMALLAH 6 - Entra con un compito ben preciso: fare densità in mezzo al campo. Svolge il suo compito in modo diligente.

Hakim ZIYECH 8 - Indirizza la partita con un gol straordinario e molto più difficile di quanto sembri: esce nel finale quando c'è più bisogno di quantità che di qualità.

dal 76' Abderrazak HAMDALLAH 6 - Gioca poco più di un quarto d'ora dando una mano in fase difensiva.

Sofiane BOUFAL 5,5 - L'unica nota leggermente stonata nell'orchestra marocchina: si vede davvero troppo poco.

dal 65' Zakaria ABOUKHLAL 5,5 - Vale il discorso fatto per Boufal, anche se a sua giustificazione c'è il fatto che - quando entra lui - il Marocco smette di attaccare.

Youssef EN NESYRI 7 - Segna il gol pesantissimo del momentaneo 2-0, va vicino alla doppietta personale e quando serve si sacrifica per i compagni. Brillante.

CT: Hoalid REGRAGUI 8 - Firma un capolavoro vincendo un girone difficilissimo contro tutti i pronostici e al cospetto di due Nazionali (Croazia e Belgio) che quattro anni fa in Russia erano finite tra le prime 4. Chiude con 7 punti e un solo gol subito (per giunta su autorete): il suo Marocco è una squadra organizzata, intensa e a tratti persino bella da vedere. Complimenti.

