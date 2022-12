una seduta di allenamento dedicata a tutti i giocatori che avevano iniziato in panchina nella partita contro la Svizzera, ma Ronaldo non è comparso tra questi. Cristiano Ronaldo continua a fare discutere a Qatar 2022. I suoi 72 minuti in panchina nella sfida degli ottavi di finale vinta dai lusitani sulla Svizzera per 6-1 hanno fatto il giro del mondo; così come lo fanno le notizie legate a CR7 in questo day-after. Il commissario tecnico Fernando Santos infatti ha organizzato oggi nel ritiro del Portogallodedicata ache avevanonella partita contro la Svizzera,

I titolari infatti hanno fatto lavoro a parte, in palestra, nel classico recupero del giorno dopo. Cristiano Ronaldo dunque sarebbe dovuto essere in campo insieme a tutti gli altri non inizialmente in campo con gli elvetici, ma i colleghi della stampa portoghese riportano che non è stato così.

Ad

Da capire dunque se Ronaldo ha effettivamente goduto da parte di Santos di una qualche tipo di esenzione, se ha uno specifico lavoro indifferenziato o se si tratta di una sorta di personale “insubordinazione”. Per avere più chiarezza bisognerà attendere qualche giorno. Il Portogallo sfiderà infatti il Marocco nei quarti di finale nella giornata di sabato 10 dicembre; lì scopriremo le nuove scelte di Santos e capiremo se CR7 sarà nuovamente costretto a osservare, almeno inizialmente, dalla panchina.

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Una panchina che nel match di ieri è stata a suo modo storica : Ronaldo veniva infatti da 31 partite consecutive da titolare nei grandi torneo internazionali con la maglia della sua nazionale. Di fatto non cominciava un match in panchina col Portogallo in un torneo di spessore da Euro 2008, in un match giocato proprio contro la Svizzera.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58