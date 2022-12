E’ un Brasile debordante quello che ha messo in scena un autentico clinic di calcio nell’ottavo di finale della Corea del Sud . Quattro gol segnati in 36’ debordanti e da applausi a scena aperta e che hanno confermato la forza, la tecnica e la qualità di questa squadra che sembra avere tutte le carte in regola per riportare alla Seleçao quella Coppa del Mondo, che manca ormai dal 2002. Un Brasile che diverte e si diverte, come testimonia anche il siparietto capitato dopo il meraviglioso 3-0 di Richarlison, che dopo l’abbraccio coi compagni si è recato verso la panchina ed è stato dal tecnico Tite che lo ha braccato e ha mimato la danza del piccione, il ballo con il quale l’attaccante del Tottenham festeggia ogni suo gol.

Che cos’è la danza del piccione? L’esultanza di Richarlison

Ma da dove nasce questa esultanza? Da un pezzo di musica brasiliana di ormai dieci anni fa, come ha confidato lo stesso Richarlison in un’intervista di 5 anni fa, quando militava nell’Everton: “La dança do pombo viene da un gruppo di Rio de Janeiro che ha realizzato una canzone nel 2012. È diventata ancora più popolare quando ho iniziato a ballarla a casa, tutti hanno iniziato a copiarmi. È il mio marchio di fabbrica!”. Ed anche Tite – che da quanto ha avuto l’intuizione di metterlo al centro dell’attacco ha trovato un attaccante capace di segnare 10 gol nelle ultime 8 presenze con la maglia verdeoro – danza come il suo n°9.

