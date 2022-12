Goncalo Ramos nasce il 20 giugno 2001 a Olhao. Come tanti dei suoi predecessori inizia subito a giocare a calcio nella squadra locale: l’Olhanense. Parte come mezzala, ma ben presto avanza il suo raggio d’azione agendo come trequartista e poi come attaccante. È il Benfica ad aiutarlo in questa metamorfosi, acquistandolo nel 2013 (a 12 anni) e sviluppandolo tecnicamente stagione dopo stagione. La prima ribalta importante arriva nel 2019, quando fa, ma parallelamente si fa vedere anche nella UEFA Youth League , mettendo a segno otto gol e conquistando il titolo di capocannoniere (a pari merito con Piccoli dell'Atalanta).

Il 21 luglio 2020 fa il debutto in Primeira Liga subentrando a Pizzi e segnando una doppietta nel 4-0 finale delle Aquile, ma è nella stagione 2021-22 che trova la consacrazione con i grandi. Ramos entra in pianta stabile nelle rotazioni della prima squadra e firma un rinnovo di contratto fino al 2026. A livello realizzativo mette a segno otto reti tra campionato e Champions, togliendosi lo sfizio di marcare il territorio ad Anfield contro il Liverpool.

Quest’anno, alla prima vera occasione come attaccante titolare del Benfica, Goncalo non tradisce. Finora vanta un bottino di, di cui 9 in campionato (in 11 partite) e 5 in Champions League (tra preliminari e girone). Nel match contro la Juventus è stato lui a procurarsi il rigore del momentaneo 1-1, poi trasformato da Joao Mario. Questo colpo di testa contro la Svizzera è il suo secondo gol con la nazionale e, ovviamente, il primo in un Mondiale. L’impressione è che non sarà l’ultimo.