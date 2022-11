Il capocannoniere della Serie B vola ai Mondiali in Qatar. Sembra una di quelle storie da film che piacciono tanto agli americani eppure questa è la pura e semplice realtà. Walid Cheddira, attaccante del Bari e miglior realizzatore della nostra serie cadetta con 9 reti messe a segno, parteciperà a Qatar 2022 con la maglia del Marocco. Il commissario tecnico Hoalid Regragui lo ha inserito infatti tra i 26 convocati che prenderanno parte al mondiale qatariota e saranno impegnati nel Gruppo F insieme a Belgio, Canada e Croazia. Una grande soddisfazione per Cheddira, nato a Loreto nelle Marche e che ha esordito con i Leoni dell'Atlante solamente il 23 settembre scorso, a ventiquattro anni, nell'amichevole a Barcellona contro il Cile. Ma la storia più clamorosa è un'altra. Appena 4 stagioni fa, nel 2018/19, Cheddira giocava in Serie D nella Sangiustese. Un salto enorme eppure possibile.

DALLE MARCHE AL QATAR IN 4 ANNI

Da Monte San Giusto, città in provincia di Macerata dove gioca la Sangiustese, ad Al Khor in Qatar dove il Marocco esordirà contro la Croazia il prossimo 23 novembre, la distanza è notevole. Quasi 6.000 km per l'esattezza, e chissà se Cheddira ci pensa a quel Mondiale così lontano nel tempo mentre in Serie D, tra il 2017 e il 2019, segna 20 gol con la squadra del presidente Andrea Tosoni che, ha dichiarato lui stesso in un'intervista, lo aveva prelevato dal Loreto perchè "ogni volta che giocava contro di noi ci faceva gol". Una distanza che forse inizia a sembrare meno siderale quando si fa avanti il Parma del direttore sportivo Daniele Faggiano, allora in Serie A, che lo preleva dalla Sangiustese, gli offre un contratto di 5 anni e lo spedisce subito in prestino ad Arezzo, in Serie C. Il salto di categoria però si fa sentire. Con la squadra toscana Cheddira disputa 13 partite di campionato senza trovare nemmeno un gol e a gennaio viene girato in prestito al Lecco, sempre in Serie C, dove gioca 2 partite prima che il coronavirus arrivi a bloccare tutto. La stagione successiva il Parma lo gira nuovamente in prestito, stavolta al Mantova, sempre in Serie C, e qui Cheddira ricomincia a trovare il feeling con la porta, chiudendo la stagione 2020/21 con 9 gol e 2 assist in 38 presenze.

Walid Cheddira con la maglia del Bari Credit Foto Getty Images

BARI E MAROCCO: PROMOZIONE E MONDIALE IN DUE ANNI

La vera svolta arriva nell'estate del 2021. Nuovo prestito da parte del Parma che, stavolta, spedisce Cheddira in Puglia e precisamente a Bari. La squadra biancorossa ha ambizioni chiare, ossia tornare in Serie B, e l'attaccante nato a Loreto dà il suo contributo alla causa. Cheddira gioca con costanza e segna 6 gol che contribuiscono alla promozione del Bari in Serie B. Tanto basta alla società pugliese per acquistarlo dal Parma a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 200 mila euro più una percentuale sulla futura rivendita. Un affare, se si pensa a quanto l'attaccante stia contribuendo alla stagione del Bari. Attualmente infatti Cheddira guida la classifica dei marcatori di Serie B con 9 reti, 3 in più di Matteo Brunori del Palermo che, ironia della sorte, il marocchino sostituì proprio nella stagione 2019/20 all'Arezzo. Non solo, ma l'attaccante del Bari è anche l'attuale capocannoniere della Coppa Italia con 5 reti (sempre davanti a Brunori) nonostante il Bari sia stato eliminato dal Parma agli ottavi di finale. Proprio i gol messi a segno fin dall'estate (2 al Padova, 3 all'Hellas Verona nel sorprendete 4-1 con il quale il Bari ha eliminato gli scaligeri) nonchè le 5 reti nelle prime 6 partite in Serie B fanno drizzare le antenne al commissario tecnico del Marocco Hoalid Regragui che decide di convocarlo per le amichevoli dei Leoni dell'Atlante in Spagna contro Cile e Paraguay. E proprio il 23 settembre scorso contro la Roja a Barcellona, Cheddirà fa il suo esordio in nazionale sostuendo al 67' Youssef En-Nesyri. La prossima fermata è il Mondiale in Qatar dove arriva con appena 49 minuti collezionati in nazionale ma un invidiabile bottino di 14 gol stagionali. A conti fatti, nessun giocatore del Marocco ha segnato più di lui finora.

