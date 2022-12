Wout Weghorst. Subito un gol di testa, specialità della casa, poi all'ultimo respiro trova una girata da uomo d'area che vale il pareggio. Scopriamo qualcosa in più su questo attaccante, un potenziale colpo di mercato per la prossima estate. L'Olanda si ferma a un passo dall'impresa contro l'Argentina . Sotto di due reti, gli Orange erano stati capaci di rimontare e portare la sfida ai calci di rigore. Il rigore di Messi sembrava aver chiuso la sfida, poi a meno di un quarto d'ora dalla fine Van Gaal butta nella mischia un secondo centravanti:. Subito un gol di testa, specialità della casa, poi all'ultimo respiro trova una girata da uomo d'area che vale il pareggio. Scopriamo qualcosa in più su questo attaccante, un potenziale colpo di mercato per la prossima estate.

Gli inizi in Olanda e l'esplosione all'AZ

Classico centravanti di alta statura (197cm) ma dalla tecnica non eccelsa, muove i suoi primi passi da professionista all'Emmen nella seconda divisione olandese. Passa quindi all'Heracles dove nella seconda stagione segna 14 reti e porta il club in Europa. La chiamata dell'AZ nel 2016 lo porta su un palcoscenico importante e lui sfrutta l'occasione: 45 gol in 86 presenze nelle due annate della maturità.

Weghorst, Wolfsburg Credit Foto Getty Images

Il Wolfsburg e la retrocessione con il Burnley

Nel 2018 inizia la parentesi più importante della sua carriera. Vola in Germania per vestire la maglia del Wolfsburg, una sorta di nuovo Dzeko per il club. 144 presenze e 70 gol, qualche goffo errore dal dischetto. Weghorst in Bundesliga trova il suo ambiente ideale. Un livello più alto rispetto all'Eredivisie, ma senza i ritmi esasperati, ad esempio della Premier League. Ma nel campionato inglese ci finirà a gennaio 2022, con il Burnley che lo paga quasi 20 milioni di euro. La scintilla con l'Inghilterra non scatta e dopo la retrocessione della sua squadra decide di partire per la Turchia. Passa in prestito al Besiktas dove ha trovato un discreto avvio di stagione.

Weghorst, Burnley Credit Foto Getty Images

Con la Nazionale aveva giocato l'ultimo Europeo, trovando anche una rete con De Boer CT. Van Gaal gli dà fiducia, nonostante non avesse trovato molto spazio nelle qualificazioni mondiali. Il tempo dei centravanti sembra essere tornato e lui ne rappresenta il profilo vecchio stile, il giocatore che cerchi quando hai bisogno di rimontare un risultato, come in un quarto di finale dei Mondiali.

