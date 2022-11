La Francia ha sfatato una maledizione che aveva colpito Italia, Spagna e Germania, subito eliminate nell'edizione successiva alla vittoria della rassegna. Grazie alla vittoria contro la Danimarca, i Blues sono stati i primi a staccare il pass per gli ottavi di finale con una giornata d’anticipo . Una grande prova di forza dei transalpini, che hanno cancellato l'onta del 2002 quando furono eliminati nel girone dopo la vittoria in casa nel 1998. L'Italia di Lippi a Sudafrica 2010 e per ultima la. Una maledizione che in passato ha colpito anche il Brasile campione nel 1958 e nel 1962 (fuori al primo turno in Inghilterra nel 1966) e gli stessi Galletti, che nel 2002 in Giappone-Corea del Sud andarono subito a casa dopo il trionfo casalingo di 4 anni prima.