? Cosa conta prima, gli scontri diretti o la differenza reti? Proviamo a fare chiarezza qui. Questo più di altri è il Mondiale delle piccole cose , dei particolari, quindi è meglio fare chiarezza su tutto: cosa succede quindi se due squadre arrivano al termine delle prime tre partite del girone di qualificazione a pari punti

E' successo, succede e succederà: solo tre partite e si decide il passaggio del turno agli ottavi di finale, quindi ci si gioca tutto in appena 270' (ormai diventati ben di più dopo il cambiamento delle regole relative ai recuperi). Ci sono pochissimi incontri, l'equilibrio regna sovrano, l'eventualità di arrivare a pari punti è reale. Ecco quali sono i parametri per decidere chi passa come prima, seconda oppure chi è eliminato al termine della prima fase.

Prima la differenza reti, non lo scontro diretto!

Numero di punti

Differenza reti

Reti segnate

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Reti negli scontri diretti

Cartellini

Sorteggio

Siamo abituati alle competizioni UEFA, dove nei gironi conta sempre lo scontro diretto come primo criterio in caso di arrivo a pari punti: ebbene, alla Coppa del Mondo non è così. Se due squadre arrivano a pari punti in classifica, ecco quindi che si considera prima la differenza reti totale come primo criterio, e poi a scalare troviamo le reti segnali totali (quindi importante fare gol e non fermarsi) e solo dopo i punti negli scontri diretti. A scendere, ecco la differenza reti negli scontri diretti e le reti segnate negli scontri diretti.

E se questo non bastasse? Succede raramente, ma è possibile che i criteri elencati fino a questo momento possano non bastare a determinare le due squadre che si qualificano per il turno successivo. E allora si prenderanno in considerazione i cartellini: un cartellino giallo vale -1, un rosso -2. Si sommano fino ad arrivare ad un totale che determina la qualificazione o l'eliminazione dai Mondiali 2022. Il Senegal del 2018 dovette abbandonare il Mondiale a favore del Giappone, proprio perché aveva collezionato più cartellini dei nipponici.

In caso di parità anche alla voce "cartellini", rimane solo il sorteggio a determinare chi possa o meno passare il turno.

