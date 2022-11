Calcio

Cristiano Ronaldo: "Con Bruno Fernandes e Cancelo stavo solo scherzando, è diventata una tempesta"

MONDIALI 2022 - Cristiano Ronaldo parla in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo in Qatar e se la prende con i cronisti: "Avete trasformato un semplice scherzo in una tempesta. Lo ripeto ancora una volta: l'atmosfera che si respira qui in Nazionale è eccezionale".

00:00:49, 8 minuti fa