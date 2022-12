La qualificazione del Portogallo agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 non basta a far sorridere Cristiano Ronaldo : il portoghese, che grazie al gol segnato contro il Ghana alla prima giornata del Girone H è diventato l'unico giocatore capace di segnare almeno un gol in 5 edizioni diverse dei Campionati del mondo, è stato pizzicato dalle telecamere visibilmente contrariato al momento della sostituzione durante la partita persa 2-1 dai lusitani contro la Corea del Sud. Uscendo dal campo, CR7 si è rivolto al commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, con una frase non proprio conciliante: "", le sue parole. Ronaldo evidentemente non ha gradito la terza sostituzione in altrettante gare disputate al Mondiale finora.