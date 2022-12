Cristiano Ronaldo: "Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita". Tragedia sportiva, per fortuna: e non oltre. Per ora siamo di fronte "solo" a un risultato, Oscar Wilde lo avrebbe adorato,: "". Tragedia sportiva, per fortuna: e non oltre. Per ora siamo di fronte "solo" a un risultato, Portogallo-Svizzera 6-1 . La domanda è: resterà tale, un tabellino, o diventerà un confine? Come l’esistenza e l’agonismo impongono, quando l’età sbrana i riflessi (il 5 febbraio saranno 38) e l’Ego sbrocca. Pelé , tutti in piedi, si "dimise" dai Mondiali in Messico a nemmeno 30 anni. Diego Armando Maradona, negli Stati Uniti, non ne aveva ancora 34. Lothar Matthaeus, lui sì chiuse nel 1998 a 37 suonati, ma è un tedesco. Scorza dura.

Cristiano Ronaldo Credit Foto SID

E’ entrato, Cristiano, per raccogliere gli spiccioli tiratigli dal ct e Pepe - 39 anni di duelli e randelli - gli ha lasciato la fascia di capitano. Le scelte competono al tecnico; la stima e il rispetto, a tutti. L’esempio deve venire dall’alto. Immagino che Murat Yakin si aspettasse un Portogallo "con"; e, su questo, avesse regolato uomini e tattica. Nello stesso tempo, i lusitani mi sono sembrati più liberi, più coinvolti: da Bernardo Silva (figuriamoci) a Joao Felix (finalmente), da Bruno Fernandes a William Carvalho. Capita, quando il "tiranno" viene deposto. Scarti così obesi mescolano meriti e demeriti. Con le "riserve" Joao Cançelo e Rafael Leao, già due gol, la rosa di Santos tocca picchi di livello quasi assoluto. Sabato 10 dicembre, il quarto di finale con il Marocco, rosso fuoco, sposterà avanti o indietro le lancette dell’orologio.

Di sicuro, i Torquemada di domani, da sorteggiare tra i leccatori di ieri, attendono al varco Cristiano per sottoporlo a quel processo che ha sempre evitato per manifesta grandezza. L’orgoglio lo ha spinto ad assumere atteggiamenti non in linea con l’enormità della carriera. Qui è Doha e qui bisogna saltare. Se capisce come gestire il passo d’addio, potrà risultare ancora utile alla causa. Il Mondiale ne incarna l’estremo, superbo, strumento di redenzione. Tre gare in totale: il Marocco, poi eventualmente Inghilterra o Francia e, quindi, la finale. Penso, per Cierre, a un impiego alla José Altafini, da "deus ex panchina", capace di condizionare lo spirito degli avversari e magari, se precettato d’urgenza, graffiarlo.

Cristiano Ronaldo e Fernando Santos, Portogallo, Mondiali 2022 Qatar Credit Foto Getty Images

Persino i più devoti ne hanno colto e censurato l’arroganza vandalica (da "Il marchese del Grillo" di Alberto Sordi: "Io so’ io e voi non siete un ca..."), non l’audacia che lo condusse a ributtarsi nella turbolenta Premier, mentre Leo Messi si nascondeva tra gli oziosi lussi di Parigi. "Il dubbio è scomodo ma solo gli imbecilli non ne hanno", ammoniva Voltaire. Il Portogallo può tanto, anche se il mio pronostico bacia, nell’ordine, Argentina, Brasile e Francia. Non più prigioniero di Cristiano, si è scritto. Vero. Ma tra l’Europeo del 2016 e la Nations League del 2019 proprio un inferno non è stato.

