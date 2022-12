Calcio

Cristiano Ronaldo, i 23 giorni in cui ha perso il Manchester United e la titolarità nel Portogallo ai Mondiali

MONDIALI - Dal 13 novembre, giorno dell'intervista shock a Piers Morgan, ha rotto con il Manchester United al 6 dicembre, in cui per la prima volta dopo 31 gare consecutive da titolare Santos lo ha relegato in panchina contro la Svizzera: Cristiano Ronaldo ha perso prima la squadra di club e poi anche la propria centralità nella Nazionale di cui è il simbolo. Le tappe di una caduta fragorosa.

