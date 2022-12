Siamo un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne - scrive Ronaldo sul proprio profilo Twitter -. Siamo una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare da qualsiasi avversario. Siamo una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine! Crediamoci insieme, forza Portogallo!". Sono ore frenetiche e convulse in casa Portogallo a causa delle indiscrezioni circolate nella mattinata di giovedì secondo le quali - a seguito di un confronto con il commissario tecnico Fernando Santos - Cristiano Ronaldo avrebbe addirittura minacciato di lasciare il Mondiale in Qatar . Dopo la smentita della Federcalcio portoghese con tanto di comunicato ufficiale, ci pensa lo stesso CR7 a rompere il silenzio e a spegnere le voci sul suo conto: "- scrive Ronaldo sul proprio profilo Twitter -.".

Col Marocco i tifosi vogliono la riconferma di Ramos

Intanto, in vista della sfida di sabato contro il Marocco valida per i quarti di finale del Mondiale, i tifosi portoghesi chiedono a gran voce la conferma di Gonçalo Ramos, autore di una tripletta nel match degli ottavi vinto 6-1 dai lusitani contro la Svizzera: secondo quanto emerge da un sondaggio di A Bola, la quasi totalità dei sostenitori del Portogallo (per la precisione il 93,3% dei votanti) vuole la conferma di Ramos anche contro Hakimi e compagni.

Fernando Santos: "Ronaldo all'Al Nassr? Deciderà lui, a me interessa..."

