Il re è ricco, ma nudo. Cristiano Ronaldo non poteva non immaginare il putiferio che non poteva non immaginare il putiferio che l’intervista concessa a Piers Morgan , ex direttore del «Daily Mirror», avrebbe scatenato. Saranno 38 anni il prossimo 5 febbraio. E questo che è cominciato domenica, il quinto e ultimo Mondiale. Da Manchester, sponda United, si parla addirittura di licenziamento. Il mercato di gennaio, a Qatar in archivio, ci racconterà le prossime, decisive, puntate.

un Dio isterico, protervo. Un Dio divo. Il massimo del peggio. E così la soluzione è «tornata» problema. Non si discute il fatto che il portoghese passerà alla storia come uno dei più grandi giocatori di ogni tempo, con buona pace di Antonio Cassano. Ci si arrovella attorno a un altro argomento, non meno cruciale. La procedura dell’addio. La Pulce ha sposato esclusivamente Barcellona e il Barcellona. La Parigi in cui si è «rifugiato», altro non rappresenta che una gita all’estrema Versailles della carriera. E comunque ha 35 anni, due in meno. Se Leo Messi è un «dieci» - lo cito perché non si può spiegare l’uno senza disturbare l’altro - Cierre è, al di là del codice scritto sulla maglia, un «nove» che ha battezzato il gol come scelta di vita. Il pensiero forte è un pregio; il pensiero «unico», no. Specialmente quando l’età incombe e la storia, invidiosa, si ribella. Di safari in safari, l’Ego ha preso il sopravvento sull’io , trasformandone il proprietario inE così la soluzione è «tornata» problema. Non si discute il fatto che il portoghese passerà alla storia come uno dei più grandi giocatori di ogni tempo, con buona pace di Antonio Cassano. Ci si arrovella attorno a un altro argomento, non meno cruciale. La procedura dell’addio. La Pulce ha sposato esclusivamente Barcellona e il Barcellona. La Parigi in cui si è «rifugiato», altro non rappresenta che una gita all’estrema Versailles della carriera. E comunque ha 35 anni, due in meno.

Ad

Mondiali CR7: "A 37 anni e 8 mesi non ho nulla da dimostrare" UN' ORA FA

Cresciuto nello Sporting Lisbona, il Marziano ha attraversato Manchester United, Real Madrid, Juventus, ancora United. Ho sempre rispettato l’idea di misurarsi in Premier da «vecchio», scommessa vinta come documenta il bottino della scorsa stagione, per nulla banale: 24 reti in 38 partite. Aver fallito la zona Champions l’ha spinto verso una clamorosa e grossolana implosione. E da lì non ne ha azzeccata una, al netto delle (eventuali) provocazioni. Già dal Bernabeu e dalla Continassa se n’era andato da ospite che molto aveva dato e troppo preteso. E’ il suo limite. Un limite che a noi terrestri - otto miliardi, secondo i rilievi di metà mese - sembra un eccesso. Il suo sogno era il «titolo» di uomo-squadra. Non gli basta il rango di super-cannoniere. Si è smarrito in quel labirinto che, insidia per gli inquilini in transito, ha ribaltato con le proprie forze sino a restarne prigioniero.

E adesso? Jorge Mendes, il suo procuratore, lo ha offerto a mezza Europa. Niente. Per paradosso, la roulette qatariota incarna e riassume l’ultima opportunità per garantire alla cronaca stringente di questo avventurato periodo, tutto panchine e sfoghi, una via d’uscita, un modo per spezzare l’assedio. Non si tratta di incerottare i numeri di uno strepitoso ventennio, nel corso del quale ha vinto, rivinto e stravinto. Si tratta, più semplicemente, di medicare la ferita che, per difendersi (da chi e da cosa, poi?), si è inflitto. Il Portogallo di Bruno Fernandes, Rafael Leao e Joao Cançelo lo aspetta al varco. Curioso, amletico. Con Cierre, ha alzato l’Europeo del 2016 e la Nations League del 2019 dopo il secondo posto all’Europeo casalingo del 2004 e il quarto al Mondiale tedesco del 2006. «Cos’è il talento se non equilibrio sul bordo dell’impossibile?» si chiedeva Norman Mailer ne «La sfida». Equilibrio, impossibile: lemmi che, da lustri, non appartengono all’orgoglio del suo vocabolario.

David Beckham gli ha lanciato un salvagente da Miami. Il miraggio del mondo distratto dal Mondiale nel deserto è almeno un giro in coppia con Leo. Nel frattempo, l’ex ragazzo di Funchal si ritrova solo contro molti. L’ha voluto. Messi è rimasto la fatina della favola, Cristiano è diventato l’orco. E l’epilogo è un cappio, ormai.

Ten Hag: "Ronaldo si è rifiutato di entrare, conseguenze inevitabili"

Mondiali Mondiali, CT Danimarca: "Fascia arcobaleno? Non spetta ai giocatori decidere" UN' ORA FA