“Cristiano Ronaldo (a sinistra nello schermo) esce subito dal campo mentre i suoi compagni di squadra festeggiano con i tifosi”. È un tweet del giornalista Adriano Del Monte a gettare ombra sul finale di partita di CR7, lasciato in panchina per 70 minuti nella sfida degli ottavi di finale, vinta dal Portogallo per 6-1 sulla Svizzera.

Ad

Per tutta la durata del match da ‘spettatore’ l’ormai ex giocatore dello United non aveva dato segni di sofferenza per la scelta, molto a sorpresa, di Fernando Santos. A fine partita, invece, ci sono queste immagini di lui che abbandona da solo il campo mentre i suoi compagni sono tutti insieme a festeggiare.

Mondiali Fernando Santos: "Ronaldo all'Al Nassr? Deciderà lui, a me interessa..." IERI ALLE 22:52

Dalla ricostruzione fatta da altri tifosi presenti allo stadio Lusail, in realtà, Cristiano avrebbe salutato i tifosi ma da solo per poi prende la strada degli spogliatoi, sempre senza nessun tipo di compagnia. Il caso è leggermente ridimensionato, anche se le immagini dell’attaccante originario di Funchal ‘solo’ fanno sempre un certo effetto.

Il Portogallo riparte in vista della Corea del Sud, ma Cristiano Ronaldo non c'è

Mondiali Fernando Santos striglia CR7: "Il litigio col giocatore della Corea non mi è piaciuto" IERI ALLE 22:25