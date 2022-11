Calcio

Cristiano Ronaldo: "Parlo quando voglio, quello che pensa la gente non mi preoccupa"

MONDIALI 2022 - Conferenza stampa a sorpresa di Cristiano Ronaldo in Qatar. Il portoghese parla per la prima volta in pubblico dopo la burrascosa intervista contro il Manchester United e Ten Hag: "Tutti qui sanno chi sono e cosa penso, sono sicuro che questo episodio non condizionerà in alcun modo la nostra Nazionale. Siamo un gruppo blindato, unito e molto ambizioso".

