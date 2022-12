Croazia-Belgio, match del gruppo F andato in scena all'Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan, è terminato sul punteggio di 0-0 . In virtù di questo risultato la Croazia di Dalic perde il primo posto in favore del Marocco e si qualifica agli ottavi come seconda, mentre il Belgio di Martinez, a 4 anni del terzo posto in Russia, saluta la competizione con 4 punti in tre partite.

Di seguito i voti ai protagonisti dell'incontro, per capire meglio l'andamento del match.

Ad

Mondiali Lukaku, 3 chance fallite davanti alla porta: la sua partita ai raggi X 27 MINUTI FA

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Le pagelle della Croazia

Dominik LIVAKOVIC 5.5 – Qualche buona parata e qualche disastro. Nel finale esce a vuoto sul cross di Hazard, ma fortunatamente per lui Lukaku non è in serata.

Josip JURANOVIC 6 – Tecnicamente è quello che è, ma ha un fiato pazzesco, corre per tutto il pianeta. Emblematica una sua sgroppata a 5 minuti dalla fine.

Dejan LOVREN 6 – Simile alla pagella di Livakovic. Se è sufficiente deve ringraziare Lukaku e anche la prestazione monumentale di Gvardiol.

Josko GVARDIOL 7.5 – Un fenomeno. Letture di altissimo livello, conduzioni palla al piede degne di un centrocampista e una chiusura meravigliosa su Lukaku a due minuti dalla fine. Predestinato.

Borna SOSA 6 – Tutto sommato promosso. Fa quello che deve fare su e giù per la fascia, mettendo in mezzo anche qualche pallone interessante.

Luka MODRIC 6.5 – Si vede che queste tre partite consecutive lo hanno sfiancato, però non fa mai mancare il supporto tecnico e morale ai compagni. Leader nato. All’inizio del secondo tempo stuzzica Courtois con il mancino.

Marcelo BROZOVIC 6 – L’uomo ombra della Croazia. Modric gli ruba le copertine, ma lui si prende le pagine interne del settimanale. Preciso nelle palle lunghe e nei contrasti.

Mateo KOVACIC 5.5 – Così così. Non brilla e non tradisce. Anche lui vicino al gol con una conclusione potente sventata da Courtois. (Dal 92° MAJER SV)

Andrej KRAMARIC 5.5 – Conquista il rigore che poi viene tolto da Taylor e ci mette l’anima nel ruolo di esterno nel tridente. Utile, ma niente di indimenticabile. (Dal 64° PASALIC 6 – Qualche corsa palla al piede che tiene impegnata la difesa del Belgio)

Marko LIVAJA 5.5 – Non riesce quasi mai a tenere su il pallone, però almeno si sbatte. (Dal 64° PETKOVIC 6 – Riesce a fare tutto quello che Dalic aveva chiesto a Livaja)

Ivan PERISIC 6 – Sfiora subito il gol e sembra il preludio di una prestazione straripante, ma realtà si spegne con l’andare della partita e lo vediamo più nelle fasi di ripiegamento che in quelle dell’attacco. Poco lucido nell’ultimo terzo di campo.

All. Zlatko DALIC 6 – Alla fine passa il turno, quindi bene, però questa Croazia è tutto tranne che simile a quella che 4 anni fa riuscì a raggiungere la semifinale. Devono ringraziare la loro stella buona e una serata clamorosamente negativa di Romelu Lukaku, altrimenti sarebbero finiti a casa.

Josko Gvardiol contro Trossard Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Belgio

Thibaut COURTOIS 6.5 – È il primo portiere della storia del Belgio a bucare le 100 presenze, e dalle parate su Kovacic e Modric non facciamo fatica a capire il perché.

Leander DENDONCKER 6 – Nell’idea di Martinez è sia difensore che centrocampista. Un compito difficile, che lui riesce ad eseguire a targhe alterne (Dal 72° TIELEMANS SV – Quando entra la partita è già clamorosamente spezzata in due. Difficile valutarlo)

Jan VERTONGHEN 6 – Discretamente solido contro le punte della Croazia.

Toby ALDERWEIRELD 6 – Vedi sopra. Non rischiano quasi niente.

Timothy CASTAGNE 6 – Sostanzialmente il terzo di difesa per lasciare spazio a Carrasco. In difesa non soffre in particolar modo.

Kevin DE BRUYNE 6 – Più di 6 è impossibile. Si accende mezza volta e il Belgio colpisce il palo, ma per il resto è un continuo litigare” con una posizione e un modulo che non lo aiutano. Quanto gli manca Pep…

Axel WITSEL 6 – Ordinato nella distribuzione, fondamentale negli intercetti. Fa bella figura contro la mediana di Dalic

Thomas MEUNIER 5.5 – Non fa sfracelli. Nel finale prova a riscattare un Mondiale comunque deludente servendo a Lukaku il pallone dell’1-0, ma il centravanti dell’Inter colpisce con lo stinco e spedisce a lato. (Dall’87° E. HAZARD SV)

Yannick CARRASCO 5.5 – Costruisce e distrugge. Nei primi 15 minuti vuole disfare il mondo, poi commette fallo da rigore e si calma. Il Var cancella il suo peccato, ma da lì non più così intraprendente come vorrebbe Martinez. Prima di uscire viene servito da KDB ma calcia addosso a Livakovic (Dal 72° DOKU 6 – Tanta voglia di fare. Forse andava messo dal primo minuto)

Leandro TROSSARD 5.5 – Non riesce ad esprimersi e sbatte continuamente sul fisico dei difensori croati. Bocciato. (Dal 58° T. HAZARD 6.5 – Ingresso molto frizzante, un altro di quelli che andavano inseriti dal primo minuto)

Dries MERTENS 5.5 – Posizione ibrida, un po’ prima e un po’ trequartista. Tenta a creare qualcosa di interessante, ma sale alla ribalta sparacchiando alto un pallone comodo all’interno dell’area di rigore. (Dal 46° LUKAKU 4 – Sbaglia tre gol incredibili, uno peggio dell’altro. Prima colpisce il palo con il piede debole, poi ci mette lo stinco sul cross di Meunier e infine di esibisce nel colpo di petto a porta vuota, che permette a Livakovic di tornare sul pallone. Pomeriggio da incubo)

All. Roberto MARTINEZ 4 – Lukaku si prenderà tutti gli insulti del mondo, ma lo scempio di questa nazionale nasce soprattutto da lui. C’è troppa qualità per giocare così male, con così tanta confusione. Dimissioni corrette: la sua golden generation, negli ultimi 4 anni, si è fermata al terzo posto del mondiale 2018. Decisamente troppo poco…

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Lukaku sbaglia tutto, il Belgio è out: 0-0, Croazia al secondo posto 4 ORE FA