È la fine della golden generation del Belgio? Probabilmente sì. Nell’ultima giornata del gruppo F, idi Roberto Martinez sbattono sul muro della Croazia e salutano il Mondiale. Una delusione se pensiamo al materiale umano a disposizione, con i vari De Bruyne, Hazard, Tielemans e Lukaku ridotti a semplici mestieranti. L’attaccante dell’Inter, poi, abbandona il Qatar nel peggiore dei modi, divorando tre gol a porta vuota e condannando i compagni, anche se a guardare bene la colpa non è del tutto sua. Alle sue spalle c’è stata una squadra incapace di giocare in maniera fluida, sempre in preda alla confusione. Questi 4 punti in tre partite rispecchiano pienamenteAgli ottavi, al posto dei nord-europei, ci va la Croazia, che però si deve accontentare del secondo posto. I ragazzi di Dalic devono ringraziare la loro stella protettrice sopra il tetto dello stadio Ahmed bin Ali questo pomeriggio, che li salva ad un’eliminazione che forse avrebbero meritato. Courtois para su Modric e Kovacic, questo è vero, ma in 90 minuti sono gli unici due squilli. Anche in questo caso, come per l’eliminazione del Belgio, il secondo posto alle spalle del Marocco è pienamente meritato