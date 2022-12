Romelu Lukaku è riuscito a ritrovare il campo e l'ha fatto nella Inter non è stato però fortunato. Lukaku non è l'unico colpevole del fallimento del Belgio, ma nello specifico - in questa partita contro la Croazia - la sua performance è stata estremamente insufficiente. Le occasioni le ha avute, ben quattro per segnare, ma non è riuscito a superare Livakovic. Uno 0-0 che fa male con il Belgio che se ne va a casa Non giocava una partita ufficiale dal 29 ottobre scorso, quando rimediò un nuovo infortunio contro la Sampdoria . Dopo tanta attesa, finalmente,è riuscito a ritrovare il campo e l'ha fatto nella partita decisiva contro la Croazia . L'ingresso dell'attaccante dell'non è stato però fortunato. Lukaku non è l'unico colpevole del fallimento del, ma nello specifico - in questa partita contro la Croazia - la sua performance è stata estremamente insufficiente. Le occasioni le ha avute, ben quattro per segnare, ma non è riuscito a superare Livakovic. Uno 0-0 che fa male con il Belgio che se ne va a casa già alla fase a gironi

La partita di Romelu Lukaku ai raggi X

5 conclusioni,

2 tiri nello specchio,

1 palo,

8 passaggi,

62,5% di precisione nei passaggi,

1 passaggio chiave,

1 dribbling fallito,

1 fallo fatto,

La partita di Lukaku è tutta qui. Movimenti anche giusti, ma errori clamorosi sotto porta. Non errori da Lukaku che è parso tutto fuorché tranquillo e sereno per giocare una partita così importante. Ok l'inattività, in questa stagione ha collezionato solo 5 presenze, ma ci si aspettava un bel altro contributo da parte dell'ex Chelsea.

