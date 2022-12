Crederci sempre, mollare mai. Pare essere veramente questo lo spirito della Croazia, primo vero ostacolo del Brasile sulla strada al sogno Coppa del Mondo... E subito traguardo insormontabile per la Selecao. E’ una beffa amara quella dei verdeoro, che avevano visto la qualificazione in semifinale lontana meno di 3 minuti. Dopo i 90 dei regolamentari terminati sullo 0-0 infatti, era stato un guizzo di Neymar a regalare al termine del primo extra-time quello che sembrava, a tutti gli effetti, il gol vittoria. Così non è stato. La Croazia – fin qui vincitrice di una sola partita nell’arco dei 90 minuti, ovvero con il Canada ai gironi – è riuscita a trovare un gol insperato con Petkovic al 118°, aiutato anche dalla provvidenziale deviazione di Marquinhos. Un sigillo che ha portato la sfida ai rigori. E lì, naturalmente, è salito in cattedra il vero protagonista della partita e del Mondiale croato: Dominik Livakovic.

Livakovic para un rigore durante Croazia-Brasile - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Dopo aver parato già contro il Giappone; dopo aver preso tutto il parabile (soprattutto nel secondo tempo) con il Brasile, Livakovic ha subito ipnotizzato Rodrygo, primo rigorista dei verdeoro. La Croazia è così andata spedita centrando il 4 su 4 con i vari Vlasic, Majer, Modric e Orsic. A sbagliare il quarto rigore per il Brasile è arrivato poi Marquinhos, che colpendo il palo ha regalato alla piccola nazionale balcanica – già finalista a Russia 2018 – una sorta di conferma in semifinale. Il Brasile piange così lacrime amare, mentre la Croazia attende ora la vincente di Olanda-Argentina.

Il tabellino

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa (109' Budimir); Modric, Brozovic (114' Orsic), Kovacic (105’ Majer); Pasalic (72’ Vlasic), Kramaric (72’ Petkovic), Perisic.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao (106’ Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Paquetà (106’ Fred), Casemiro; Raphinha (56’ Antony), Neymar, Vinicius Jr (65’ Rodrygo); Richarlison (83’ Pedro).

Gol: 106’ Neymar; 118' Petkovic.

Note – Ammoniti: Brozovic, Petkovic; Danilo, Casemiro, Marquinhos.

Rigori

CROAZIA BRASILE Vlasic O Rodrygo X Majer O Casemiro O Modric O Pedro O Orsic O Marquinhos X

Il momento social

La cronaca in 10 momenti chiave

12’ PRIMA OCCASIONE DELLA PARTITA! PERISIC. Bella discesa di Juranovic, Pasalic poi mette dentro, Perisic sul cross anticipa Eder Militao ma il suo piattone finisce a lato.

20’ OCCASIONE BRASILE, GUIZZO DI VINICIUS! Bella combinazione tra lui e Richarlison, Vinicius poi prova a piazzare il piattone ma Gvardiol è fondamentale nella chiusura difensiva. Si fa vedere anche la Selecao.

47’ OCCASIONE BRASILE! SALVA LIVAKOVIC, BRASILE AD UN PASSO DAL GOL! Errore di Borna Sosa che innesca la ripartenza di Raphinha. Il suo cross viene deviato da un difensore e il portiere croato salva tutto.

48’ ANCORA BRASILE! Neymar entra in area dal lato destro e il pallone viene deviato da Juranovic. Il pallone poi arriva ancora al numero 10 brasiliano che calcia di prima intenzione ma salva tutto Gvardiol ancora per un grande intervento. Poi controllo anche del VAR per un tocco di mano di Juranovic, che ha rischiato. Ma Oliver ha deciso di fare giocare.

55’ ALTRA OCCASIONE BRASILE! NEYMAY! Bella palla di Vinicius per Neymar, che in area prova il diagonale: Livakovic però ancora una volta è attento e tempestivo nell'uscita. Poteva però calciare meglio Neymar.

66’ ANCORA LIVAKOVIC! Paqueta è fortunato nel rimpallo al limite che lo mette in porta: ma ancora una volta il portiere croato dice di no col riflesso e mette in corner.

76’ SEMPRE LIVAKOVIC! BRASILE VICINO AL VANTAGGIO! Giocata di Neymar che entra in area dal lato sinistro e calcia in porta. Livakovic salva tutto con una precisa uscita, l'ennesima.

103’ OCCASIONE CROAZIA! BROZOVIC! Super lavoro di Perisic che prima va via in tunnel e poi offre un cioccolatino a Brozovic: il centrocampista dell'Inter arriva in corsa e ha un "rigore in movimento", ma calcia altissimo. La miglior chance del match della Croazia.

106’ GOOOL! NEYMAR! NEYMAR! La sblocca il Brasile! Azione insistita del Brasile, ma invenzione di Neyamr che combina con Paqueta, poi davanti a Livakovic salta il portiere e mette dentro il vantaggio. Esplode la panchina del Brasile.

118' GOOOL! IL PAREGGIO DELLA CROAZIA! PETKOVIC! Azione a sinistra di Orsic, appena entrato, che mette lì il pallone al centro: arriva Petkovic che sfrutta la deviazione di Marquinhos per beffare Alisson e trova un pari insprato a questo punto!

Il migliore

Livakovic. Eroe assoluto del Mondiale della Croazia. Non c’è veramente molto da dire se non questa: ha parato tutto ciò che poteva parare. Nel secondo tempo almeno 4 interventi decisivi. E poi subito il primo rigore, a indirizzare la serie. Una prestazione perfetta. Meglio di così non si può fare.

Il peggiore

Marquinhos. Nonostante la partita non sia stata negativa, ci sono due sbavature decisive. In leggero ritardo sulla chiusura che porta al gol di Petkovic (dove c’è comunque una dose di sfortuna); e il rigore calciato sul palo. Dettagli. Ma il Brasile è a casa.

Le pagelle

