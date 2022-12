Croazia-Brasile si inserisce in questo palinsesto di big match come una delle partite meno appariscenti. I motivi per vederla sono però molteplici. La Croazia, infatti, vicecampione del mondo in carica, è ancora un cliente scomodo per tutte le rivali. Nell'ultimo turno, ha portato il Giappone "ammazzagrandi" ai calci di rigore e poi ha piazzato davanti alla porta un Livakovic in versione paratutto. Il centrocampo è poi uno dei migliori in circolazione. Dall'altra parte c'è la Seleção di Tite, che con il ritorno di Neymar jr , regalando spettacolo. Ma ha anche rischiato ed ha subito un solo gol grazie agli interventi di Alisson. E' il primo test veramente significativo per i verdeoro, che non possono fallire, e devono confermare di essere la corazzata di questi Mondiali. La pressione giocherà brutti scherzi? Ora si fa sul serio. Gli ottavi di finale sono stati un assaggio di quello che ci riserveranno i Mondiali di Qatar 2022 nei prossimi dieci giorni. Quasi tutte le favorite per la vittoria finale, con i loro super campioni, sono ancora in corsa ed ora si scontreranno in match che potranno fare la storia della competizione e del calcio.si inserisce in questo palinsesto di big match come una delle partite meno appariscenti. I motivi per vederla sono però molteplici. La Croazia, infatti, vicecampione del mondo in carica, è ancora un cliente scomodo per tutte le rivali. Nell'ultimo turno, ha portato il"ammazzagrandi" ai calci di rigore e poi ha piazzato davanti alla porta unin versione paratutto. Il centrocampo è poi uno dei migliori in circolazione. Dall'altra parte c'è la Seleção di, che con il ritorno di ha strapazzato la Corea del Sud , regalando spettacolo. Ma ha anche rischiato ed ha subito un solo gol grazie agli interventi di. E' il primo test veramente significativo per i verdeoro, che non possono fallire, e devono confermare di essere la corazzata di questi Mondiali. La pressione giocherà brutti scherzi?

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Mondiali a 48 squadre, non c'è il rischio di vedere tanti Brasile-Corea? 06/12/2022 ALLE 11:30

Croazia-Brasile, quando si gioca

Croazia e Brasile si sfideranno venerdì 9 dicembre, calcio d'inizio ore 16:00 italiane. Il match si disputerà all'Education City Stadium di Al-Rayyan.

Joško Gvardiol è già un leader: fa gola a tanti, l'Inter non si arrende

Croazia-Brasile, le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic. Ct. Dalic

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite

Tite si commuove parlando di Pelé: "Che Dio lo benedica"

Croazia-Brasile, le statistiche

Croazia e Brasile si sono incontrate 4 volte, di cui 2 ai Mondiali (2006 e 2014). L'ultima sfida risale al giugno 2018, un'amichevole. 3 vittorie per i verdeoro ed un pareggio. I balcanici inseguono quindi il primo successo contro la Seleção.

La Croazia ha perso quattro delle cinque partite di Coppa del Mondo disputate contro squadre sudamericane. L'unica eccezione è la vittoria per 3-0 sull’Argentina nel 2018. Due di queste quattro sconfitte sono arrivate contro il Brasile: 1-0 nel 2006, gol di Kakà, e 3-1 nel 2014 (entrambe nella fase a gironi).

Dopo aver battuto la Germania per 2-0 in finale nel 2002, il Brasile ha perso tutte le ultime cinque gare a eliminazione diretta dei Mondiali, disputate contro nazioni europee: di queste, tre ai quarti di finale (contro la Francia nel 2006, l’Olanda nel 2010 e il Belgio nel 2018).

Da EURO 2008, sette delle ultime otto partite a eliminazione diretta, disputate dalla Croazia nelle maggiori competizioni (Mondiali ed Europei), si sono risolte oltre i tempi regolamentari, con l'unica eccezione della finale di Coppa del Mondo 2018.

Il Brasile potrebbe raggiungere la semifinale di Coppa del Mondo per la nona volta: solo la Germania ha fatto meglio (12). Di contro, la Croazia ha raggiunto almeno i quarti della competizione in entrambe le precedenti occasioni in cui ha superato la fase a gironi (1998 e 2018).

La Croazia ha subito il primo gol della partita in sei delle ultime otto sfide dei Mondiali: fanno eccezione le due gare terminate entrambe 0-0, contro Marocco e Belgio quest'anno; tuttavia, i biancorossi hanno perso soltanto uno di questi confronti: quello per 4-2 contro la Francia, nella finale del 2018.

Richarlison ha segnato 10 gol nelle nove partite giocate con il Brasile nel 2022 - almeno quattro reti in più rispetto a qualsiasi altro compagno di nazionale nell’anno solare - e potrebbe diventare l'ottavo giocatore brasiliano differente a realizzare almeno quattro marcature nella sua prima stagione ai Mondiali, e il primo da Neymar nel 2014 (4).

Nella sfida degli ottavi di finale contro il Giappone, Ivan Perisic è diventato il primo giocatore a segnare 10 gol nelle maggiori competizioni con la maglia della Croazia (6 ai Mondiali, 4 agli Europei). Considerando solo la Coppa del Mondo, il croato ha preso parte a 10 reti nelle ultime 13 partite (sei gol, 4 assist).

Neymar ha partecipato a 15 gol (8 reti, 7 assist) nelle ultime 11 gare con il Brasile in tutte le competizioni: ciascuna delle sue ultime sei marcature con i verdeoro è arrivata su rigore. Nel match degli ottavi contro la Corea del Sud, poi, l’attaccante del PSG è diventato ha partecipato a 15 gol (8 reti, 7 assist) nelle ultime 11 gare con il Brasile in tutte le competizioni: ciascuna delle sue ultime sei marcature con i verdeoro è arrivata su rigore. Nel match degli ottavi contro la Corea del Sud, poi, l’attaccante del PSG è diventato il primo brasiliano (dal 1966) a segnare e fornire un assist in tre diverse edizioni di un Mondiale.

Nessun giocatore ha effettuato più tiri (8) o creato più occasioni (8) con il Brasile ai Mondiali 2022 rispetto a Raphinha, anche se finora non ha ancora segnato o fornito assist nel torneo.

Croazia-Brasile, dove vederla in tv e live streaming

Croazia-Brasile, come le altre sfide della fase ad eliminazione diretta, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1. Tutte le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Il Brasile ha tifosi ovunque: guardate la gioia di questi fan dal Bangladesh

Mondiali Il Brasile abbraccia Pelé: striscione a fine partita per O'Rey 05/12/2022 ALLE 21:23