Il Croazia aggancia il Marocco ed elimina il Canada dal gruppo F. I vice campioni del mondo vanno sotto subito con il gol di Alphonso Davies, ci mettono un po' a carburare ma poi risolvono la pratica: 4-1 con doppietta di Kramaric, gol di Livaja, scelto dal primo minuto da Dalic, e rete di Majer nel recupero. Si prevede spettacolo all'ultima giornata, con la Croazia a quota quattro che sfiderà il Belgio, a tre punti. Mentre il Marocco, la cui vittoria odierna rischia di estromettere una delle due big europee, se la vedrà contro un Canada bello, promettente ma immaturo. Soprattutto, troppo fragile dietro. Mentre la Croazia mette in mostra tutto il suo straordinario potenziale ed è avanti nella differenza reti sul Marocco (+1).

Il tabellino

CROAZIA-CANADA 4-1 (primo tempo 2-1)

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric (86' Pasalic), Brozovic, Kovacic (87' Majer); Kramaric (73' Vlasic), Livaja (60' Petkovic), Perisic (86' Orsic). CT Dalic

CANADA (4-4-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, Laryea (62' Hoylett); Buchanan, Eustaquio (46' Koné), Hutchinson (73' Adekugbe), Davies; David (72' Cavallini), Larin (46' Osorio). CT Herdman

Gol: 2' Davies (CA), 36' Kramaric (CR), 44' Livaja (CR), 70' Kramaric (CR), 90' Majer (CR)

Ammoniti: Buchanan (CA), Lovren (CR), Miller (CA), Modric (CR)

La cronaca in 8 momenti chiave

2' GOL DI ALPHONSO DAVIES - Subito avanti il Canada! Cross dalla destra sul secondo palo, taglio e colpo di testa vincente.

26' ANNULLATO IL PARI DI KRAMARIC - Bella rete, difende palla e trova l'angolino. Ma c'è fuorigioco di Livaja qualche secondo prima.

36' GOL DI KRAMARIC - Questa volta è buono! Kovacic allarga per Perisic, che pesca il compagno in area: controllo e sinistro vincente sul secondo palo.

44' GOL DI LIVAJA - Juranovic entra dentro al campo, vince un rimpallo con Miller e serve l'ex Inter: controllo e destro a segno.

54' CHE OCCASIONE PER KRAMARIC - Destro a botta sicura dal dischetto, super intervento di Borjan.

70' GOL DI KRAMARIC - Palla di Perisic sul secondo palo, controllo tutto solo e sinistro nell'angolino! Doppietta.

78' BORJAN SU BROZOVIC - Kovacic non calcia e serve l'interista, che calcia con il sinistro dal dischetto ma viene chiuso.

90' GOL DI MAJER - Due contro zero, Orsic serve il compagno che segna a porta vuota.

Il migliore

Andrej KRAMARIC - Il man of the match. Una doppietta, un gol annullato, una grande occasione in avvio di secondo tempo. Sempre al posto giusto.

Il peggiore

Kamal MILLER - Perde il rimpallo in occasione del 2-1 e commette un erroraccio per il poker croato. Tantissime imprecisioni.

Le pagelle

