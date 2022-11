Croazia-Canada, match valido per la seconda giornata del gruppo F ai Mondiali 2022 in Qatar, termina con il punteggio di 4-1 . A segno Davies, Kramaric (doppietta), Livaja e Majer. In virtù di questo risultato, la formazione di Dalic si porta a quatto punti come il Marocco, mentre i nordamericani sono eliminati. Di seguito, vediamo le pagelle del match.

Le pagelle della Croazia

Dominik LIVAKOVIC 6 - Parata su una conclusione di David da fuori in avvio di ripresa, poco altro.

Josip JURANOVIC 6 - Parte malissimo, con la dormita sul gol di Davies e diverse imprecisioni. Svolta con l'azione che porta al 2-1 di Livaja e cresce nella ripresa.

Dejan LOVREN 6,5 - Sicuro e determinato, raramente sbaglia l'intervento.

Josko GVARDIOL 7 - Fortissimo. La Croazia ha trovato un nuovo muro difensivo: nome da segnarsi. Il difensore del Lipsia ha tutto: fisicità e rapidità.

Borna SOSA 6 - Partita ordinata: è attento in fase difensiva mentre davanti si vede raramente.

Luka MODRIC 6,5 - La pecca è il giallo rimediato pochi secondi prima di abbandonare il campo: chissà che non possa rivelarsi pesante. Solita grande prova. (Dal 88' Mario PASALIC S.V.)

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Primo tempo un po' in sordina, deve riprendere il ritmo dopo il lungo infortunio. Cresce vistosamente nella ripresa e va anche vicino al gol.

Mateo KOVACIC 7 - Tra i più ispirati dei suoi. Non sbaglia mai la giocata, è ovunque e guida i compagni in fase offensiva. Prestazione da professore del centrocampo. (Dall'88' Lovro MAJER 6,5 - Si fa trovare al posto giusto per il gol del 4-1).

Andrej KRAMARIC 7,5 - Il man of the match. Una doppietta, un gol annullato, una grande occasione in avvio di secondo tempo. Sempre al posto giusto. (Dal 73' Nikola VLASIC S.V.)

Marko LIVAJA 7 - Dalic punta su di lui e non delude: bellissimo il gol del 2-1, in precedenza era andato già vicino alla rete. Mossa azzeccata. (Dal 60' Bruno PETKOVIC 6 - Tocca pochissimi palloni).

Ivan PERISIC 7 - Due assist al bacio per Kramaric, che prende e ringrazia. Non si muove dalla sua corsia e apre le voragini in mezzo per i compagni. Un rebus per chiunque. (Dall'88' Mislav ORSIC 6,5 - Intelligente e altruista nel servire l'assist per Majer).

All. Zlatko DALIC 6,5 - Bella la mossa di Livaja dal primo minuto: ripagata dal gol. L'impressione è che con questa Croazia si debba lavorare sulla continuità nell'arco dei 90 minuti.

Kramaric esulta per il gol in Croazia-Canada - Mondiali 2022

Le pagelle del Canada

Milan BORJAN 6,5 - Subisce quattro gol ma esce a testa altissima: almeno tre ottime parate, di cui una super su Kramaric.

Alistair JOHNSTON 5,5 - Ha l'arduo compito di provare a contenere Perisic, nel primo tempo quando viene puntato se la cava spesso. Poi fatica.

Steven VITORIA 5,5 - Non bada alla forma e questo alla lunga può essere un limite.

Kamal MILLER 4,5 - Perde il rimpallo in occasione del 2-1 e commette un erroraccio per il poker croato. Tantissime imprecisioni.

Richie LARYEA 6 - Nel primo tempo crea un asse interessante con Davies sulla sinistra. Gioca anche con coraggio, salvo poi calare con il passare dei minuti. (Dal 62' David HOYLETT 6 - Buon ingresso in campo, nel finale prova a rendersi pericoloso).

Atiba HUTCHINSON 6 - Solita prova concreta e di esperienza: supporta la fase difensiva con dinamismo. (Dal 73' Sam ADEKUGBE S.V.)

Tajon BUCHANAN 6 - Assist per Davies e ottimi spunti nel primo tempo. Cala nella ripresa, ma dopo la buona prova con il Belgio arriva la conferma: è un bel giocatore.

Stephen EUSTAQUIO 6 - Buon lavoro in fase di recupero palloni, ma la sua partita dura solamente un tempo anche per una botta subita nel finale. (Dal 46' Ismael KONE 5 - Di fatto, non entra in campo).

Alphonso DAVIES 6,5 - Talento smisurato. A prescindere dal gol immediato: il giocatore del Bayern è per distacco la stella del Canada. E può diventarlo del calcio mondiale.

Cyle LARIN 5,5 - Maglia da titolare dopo l'ingresso con il Marocco. Gioca come riferimento davanti, ma senza riuscire a pungere. Esce all'intervallo. (Dal 46' Jonathan OSORIO 6 - Crea subito una grande occasione: bell'impatto. Poi si perde un po' per strada.)

Jonathan DAVID 5 - Ci si aspetta di più da uno come lui. Calcia una sola volta verso la porta, da fuori nella ripresa. Gioca tra le linee ma si vede pochissimo. (Dal 72' Lucas CAVALLINI S.V.)

All. John HERDMAN 5,5 - Ottima partenza dei suoi, poi traditi da una fase difensiva insufficiente. Ma il problema pare culturale, più che riconducibile all'allenatore.

