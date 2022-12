La cartina geografica dei gol in un torneo di altissimo livello come la Coppa del Mondo è sempre indicativa anche dello stato di salute dei campionati di appartenenza dei rispettivi giocatori. E anche questa volta, purtroppo, la Serie A non brilla. Una delle fasi a gironi dei Mondiali più sorprendente ed equilibrata si è appena conclusa, lasciando così spazio alla fase davvero calda del torneo . Nessuna squadra è riuscita a vincere tutte e tre le partite in cui è stata impegnata, ma ognuna ha realizzato almeno una rete nel proprio percorso (ultima a riuscirci l'Uruguay, poi eliminato nonostante il successo sul Ghana).. E anche questa volta, purtroppo,

La discutibile esultanza con la mano sugli attributi di Dusan Vlahovic dopo il gol in Svizzera-Serbia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Da dove vengono i gol dei Mondiali? Contributo misero per la Serie A

Sono state sin qui appena otto le reti messe a segno nel Mondiale da giocatori di squadre della massima serie sulle 120 totali (appena il 9,6%). La squadra più "italiana" è la Francia, grazie alle due marcature del milanista Giroud (unico calciatore del campionato italiano a colpire più di una volta finora) e alla rete dello juventino Rabiot, arrivate tutte contro l'Australia alla prima giornata. Proprio il Milan è la squadra che registra sin qui più gol "tricolori" nella rassegna iridata (tre), dovendo aggiungere alla doppietta del suo bomber anche il gol da subentrato di Leao contro il Ghana. Per la Juventus tiene in parte alto l'onore Vlahovic: il serbo si è sbloccato contro la Svizzera, senza però evitare l'eliminazione. Sempre per la Serbia una rete l'ha realizzata anche il laziale Sergej Milinkovic-Savic, che però ha giocato ben al di sotto dei suoi ottimi standard. Chiudono il conto altre due reti targate Serie A, realizzate rispettivamente da Zielinski (Napoli) e Dia (Salernitana).

Mbappé esulta per il gol in Francia-Danimarca - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Comanda la Premier, insegue lontanissima la Ligue One di Mbappé

Piuttosto scontato immaginare che questa particolare classifica potesse essere monopolizzata dalla Premier League, torneo che raccoglie ormai da anni quasi tutti i migliori giocatori del pianeta. I giocatori del campionato inglese non hanno deluso le aspettative e hanno messo insieme in totale ben 28 gol, il doppio della Ligue 1 che insegue in classifica a 14 trascinata dal fenomeno del PSG Mbappé. Terza la Bundesliga con 13, nonostante la crisi nera della Germania eliminata ai gironi per il secondo anno di fila, quindi la Spagna a 12. Appena dietro l'Italia si piazzano poi a sei gol due campionati minori come la Superliga turca e l'Eredivisie, il cui onore è sostenuto in gran parte dalle tre reti di un meraviglioso Gakpo.

