Qual è il giocatore più giovane tra tutti i convocati delle 32 Nazionali che prenderanno parte ai Mondiali in Qatar ? Qual è il più prolifico? E quale il più costoso? Con i Campionati del mondo ormai alle porte (il match inaugurale Qatar-Ecuador è in programma domenica 20 novembre) abbiamo selezionato le 10 curiosità/statistiche più interessanti. Scopriamo, ad esempio, che Thomas Muller detiene due primati (quello di bomber più prolifico e di migliore assistman) e che Lionel Messi è quello che ha collezionato il maggior numero di presenze finora nelle fasi finali dei Mondiali. Kylian Mbappé , invece, si accomoda sul gradino più alto del podio in qualità di giocatore più costoso, mentre il messicano Alfredo Talavera - dall'alto dei suoi 40 anni - è il più anziano del torneo. Di seguito le 10 curiosità nel dettaglio.