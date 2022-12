Succede che spesso i Mondiali ti cambiano la vita. Succede che, in un modo o nell'altro, trovi una formula che funziona e costruisci un percorso virtuoso, trasformando un'eterna promessa mai mantenuta in una squadra in grado di sfidare e battere le migliori superpotenze del mondo. E tutto questo succede magari anche se, per molti, quasi tutti, non sei altro che un perfetto sconosciuto. Se questo Marocco, come ha detto Hakimi di recente, "non è una squadra, ma una famiglia" il merito è anche e soprattutto di Walid Regragui, il perfetto signor nessuno che ha svoltato credendo nella sua proposta e, soprattutto, nei suoi uomini. E che ora sfida la Spagna, altra superpotenza, con l'obiettivo di regalarsi un appuntamento con la storia.

Identità, idee e forza del gruppo: Regragui, il ritorno al passato per la svolta

Il Marocco ha scelto Regragui poco più di tre mesi fa. E' agosto e la nazionale africana vive una fase di crisi assoluta tra prestazioni scadenti e dinamiche interne ormai più che compromesse: l'ormai ex ct Halilodzic ha da tempo rimarcato con le cattive di essere in cima alla catena alimentare, incrinando i rapporti con vari senatori tra cui l'epurato Ziyech addirittura fuori dal giro delle convocazioni. Il clima è insostenibile, la federazione coglie l'opportunità e punta a sorpresa su Regragui. Un passato da calciatore scadente tra Ligue One e Liga, un presente ancor più anonimo da allenatore con esperienze ben lontane dal calcio che conta. per di più, Walid non è neppure nato in patria ma in Francia, precisamente a Corbeil-Essonnes.

, una voglia di rivalsa colta ben prima da altre selezioni africane e cavalcata finalmente anche da un Marocco che, dopo tanto tempo, con Regragui ct urla al mondo del calcio: "Ora facciamo a modo nostro". Un segnale forte, l'ennesimo di un'Africa che a questo mondiale ha avuto in panchina per ogni nazionale rappresentata un commissario tecnico autoctono, come a rimarcare dei concetti chiave: identità, studio, buone idee, esperienza. Regragui è per il Marocco una ventata di aria fresca: richiama tutti i senatori, cementa la squadra e la sistema in campo cavalcando l'onda della solidità, lasciando spazio in attacco alla fantasia dei suoi giocatori migliori e leggendo alla perfezione le scelte da fare a gara in corso. Un blocco di cemento armato che in questo Mondiale ha subito soltanto un gol (facendoselo per altro da solo), Perché sceglierlo, allora? In primis, l'esperienza da vice proprio in nazionale nel 2012/13. Ma sotto c'è dell'altroe cavalcata finalmente anche da un Marocco che, dopo tanto tempo, con Regragui ct urla al mondo del calcio: "Ora facciamo a modo nostro". Un segnale forte, l'ennesimo di un'Africa che a questo mondiale ha avuto in panchina per ogni nazionale rappresentata un commissario tecnico autoctono, come a rimarcare dei concetti chiave: identità, studio, buone idee, esperienza.: richiama tutti i senatori, cementa la squadra e la sistema in campo cavalcando l'onda della solidità, lasciando spazio in attacco alla fantasia dei suoi giocatori migliori e leggendo alla perfezione le scelte da fare a gara in corso.(facendoselo per altro da solo), ha spazzato via il Belgio e giocato più che alla pari con una Croazia fresca di approdo ai quarti di finale . La Spagna è, ora, l'esame più difficile: di fronte c'è Luis Enrique, maestro dell'identità, e una squadra stracolma di qualità e giocatori decisivi. Per il Marocco, ora, il bivio: o si trionfa, o si impara. Di certo, da quelle parti, hanno già vinto tutti.

