Senegal ce l'ha fatta. La formazione di Aliou Cissé è riuscita a strappare il pass per gli ottavi di finale grazie al successo per 2-1 sull'Ecuador. Koulibaly ha firmato il gol vittoria ma, in precedenza, ad aprire il tabellino ci aveva pensato Ismaïla Sarr con un preciso calcio di rigore a battere Hernán Galíndez. La particolarità di questo rigore? L'attaccante del Watford (serie B inglese) ha sfidato davvero la sorte, calciando in porta senza guardare. Un rigore no look.

Sono davvero pochi gli attacchi, o in generale i rigoristi, a battere i penalty in questa maniera, ma Sarr non voleva dare punti di riferimento al portiere avversario, guardandolo semplicemente negli occhi in segno di sfida. Missione riuscita. Il Senegal ha segnato con lui il gol del vantaggio...

