Ecuador-Senegal, match valido per la terza giornata del Gruppo A, , match valido per la terza giornata del Gruppo A, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di I. Sarr, Caicedo e Koulibaly. Con questo risultato la squadra africana si qualifica agli ottavi dei Mondiali per la seconda volta nella sua storia dopo il 2002. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Ecuador

Hernán GALÍNDEZ 6 - Può fare poco sui gol subiti, non commette particolari sbavature.

Angelo PRECIADO 5 - Signore e signori, che sofferenza! Sarr lo manda al manicomio con le sue accelerazioni, lui non lo argina quasi mai (dall'85' Jackson POROZO SV).

Félix TORRES 6 - Guida discretamente la difesa per un tempo, ma anche lui ha qualche passaggio a vuoto. Sua la spizzata per il pareggio.

Piero HINCAPIÉ 4,5 - Partita molto difficile, spesso preso in mezzo dalla rapidità degli avversari e in ritardo. In più, ci aggiunge il fallo da rigore su Sarr.

Pervis ESTUPIÑÁN 5,5 - Uno degli uomini più attesi, viene sempre raddoppiato e nel primo tempo non crea nulla. Cresce col cambio di modulo, ma non raggiunge certo la sufficienza.

Alan FRANCO 5 - Chi l'ha visto? Quarantacinque minuti di impalpabilità, dove l'Ecuador non costruisce nulla (dal 46' Jeremy SARMIENTO 6 - Buon ingresso in campo, l'Ecuador comincia finalmente ad avere solidità là in mezzo).

Carlos GRUEZO 5 - Perde troppi palloni e soffre tremendamente la vivacità del centrocampo avversario (dal 46' José CIFUENTES 5,5 - Parte discretamente, poi si spegne).

Moisés CAICEDO 6,5 - Gol da opportunista, anche se la gioia dura davvero poco. Prima un po' discontinuo.

Gonzalo PLATA 6 - Si muove molto, guadagna qualche fallo e ha buoni spunti. Il migliore del tridente titolare.

Michael ESTRADA 5 - Si vede davvero poco, anche nella ripresa in cui la squadra cresce (dal 64' Djorkaeff REASCO 5,5 - Poca intesa con Valencia, non crea nulla).

Enner VALENCIA 4 - Dopo due giornate di gloria, vive un pomeriggio da incubo. Nel primo tempo è imbrigliato dalla difesa avversaria e da ragioni tattiche, nel secondo, pur con un assetto diverso, la musica non cambia. E oltre a non essere mai pericoloso, ci aggiunge la deviazione goffa che porta al gol di Koulibaly.

CT Gustavo ALFARO 5 - Cambio modulo tardivo, la sua squadra concede un tempo giocando per il pari. Eliminato.

Le pagelle del Senegal

Edouard MENDY 6 - Spettatore (o quasi) non pagante. Incolpevole su Caicedo.

Youssouf SABALY 6,5 - Ottima partita nelle due fasi, il suo apporto si sente eccome per almeno un'ora di gioco.

Kalidou KOULIBALY 7,5 - Ministro della difesa e non solo. "Sceglie" il giorno perfetto per segnare il suo primo gol con il Senegal.

Abdou DIALLO 6,5 - Giocare al fianco di Koulibaly aiuta, sbaglia davvero poco.

Ismail JAKOBS 6 - Meno incisivo di Sabaly, non ha problemi a contenere le folate avversarie sulla sua fascia di competenza.

Pathé CISS 6,5 - Grande lavoro di interdizione, vince il duello con centrocampo rivale (dal 75' Nampalys MENDY SV).

Idrissa Gana GUEYE 6,5 - La prima occasione del match capita sui suoi piedi e lui calcia fuori malamente. Ma non si demoralizza e gioca 90' sempre al centro della partita, sia ripulendo palloni sporchi che costruendo gioco.

Pape GUEYE 6 - Poco appariscente, ma dalle sue parti difficilmente si passa.

Iliman NDIAYE 6 - Molto efficace nel primo tempo, dove i suoi guizzi mettono in apprensione la difesa e riesce anche ad andare al tiro. Poi cala (dal 75' Bamba DIENG SV).

Boulaye DIA 6 - Qualche lampo di classe qua e là, dove dimostra che il talento c'è eccome. Anche qualche pausa (dal 90+5' Pape Abou CISSÉ SV).

Ismaïla SARR 7,5 - Per lunghi tratti del match è incontenibile e fa venire il mal di testa al povero Hincapié o a chiunque debba marcarlo. Si procura il rigore e lo realizza con freddezza. Arrembante fino al 90'.

CT Aliou CISSÉ 6,5 - Grande approccio dei suoi, che dominano il primo tempo. Nella ripresa si soffre un po' di più, ma la sua squadra non si demoralizza e centra un traguardo storico.

