Il match clou dei quarti di finale è quello tra Francia e Inghilterra. Deschamps ha definito questa come una partita da giocare "con felicità e piacere" ma con il chiaro obiettivo di accedere alla semifinale.

"La velocità potrà essere il fattore chiave della partita: quando vai veloce, l'avversario ha meno tempo per organizzarsi, anche se ci vuole qualcosa di diverso dalla velocità per segnare. Kylian sa fare la differenza. Anche nell'ultima partita, dove non era al massimo della forma, è stato comunque decisivo. Ha la capacità di essere decisivo in ogni momento." ha dichiarato il CT della Francia su Mbappé.

Ad

"L'Inghilterra fa molto bene la fase di transizione, nella quale segna più della metà dei suoi gol. Ma è anche in grado di segnare da calcio piazzato".

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Southgate: "Proteste? Niente pressione, concentrati sulle partite"

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Southgate: "Non ha senso coprirsi"

L'Inghilterra ritrova Sterling ma Southgate pare cauto sul giocatore del City: "Lo valuteremo. Ha perso molti allenamenti e ha fatto due lunghi voli. Non è una buona preparazione per una partita di questo livello, ma vedremo come sta. Voglio i migliori calciatori disponibili e voglio vincere le partite. Come allenatore devo riconoscere che ci sono alcuni momenti della vita in cui le persone sono più importanti".

"Non ha senso entrare in una partita come questa e pensare a coprirsi. Crediamo di poter causare problemi con il nostro gioco e intendiamo farlo. Abbiamo acquisito credibilità. Quattro anni fa se avessimo giocato con la Francia avremmo potuto parlare di una buona partita, ma sinceramente non avevamo alle spalle prestazioni, esperienze di grandi serate che potessero davvero darci la fiducia che avremmo potuto vincere. Ora abbiamo avuto tante di quelle notti e sappiamo che in questa fase le partite saranno molto equilibrate, ma sappiamo di avere le qualità per vincerla".

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58