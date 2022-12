I soldi non sono tutto, ma tendenzialmente sono una buona discriminante al successo. Almeno nel mondo del calcio. E specialmente sul lungo periodo. Chi ha infatti la fortuna di disporre di grandi possibilità finanziare, prima o poi finirà “nell’inciampare” sulla vittoria. I casi nel calcio, per lo meno a livello di club, sono piuttosto evidenti. L’ultima squadra fuori dal “circuito” dei giganti ad aver ad esempio vinto la Champions League è il Porto. Anno Domini 2004. Ultima nazionale ad aver sorpreso il mondo in una due manifestazioni qualitativamente più competitive del pianeta – Europei o Mondiali – la Grecia. Di nuovo 2004. Certo, ci sono state favole e realtà che hanno sfiorato la gloria totale. Ma mai nessuna da 18 anni a oggi è poi riuscita a fare l’ultimo passo. Ecco perché la storia di questo Marocco, porta con se quell’innegabile aura di fascino che hanno tutte le outsider.

Non serve entrare in particolari dettagli sulla questione, ma basta fare il ‘giochino’ più banale del mondo: aprire il portale Tranfermarkt e andare a vedere qual è il valore della rosa marocchina e quale quella delle squadre fin qui incontrate ed eliminate. Belgio? 555,7 milioni di euro. Spagna? 877 milioni. Portogallo? 865 milioni.

Ad

Ronaldo in lacrime dopo l'eliminazione dal Mondiale Credit Foto Eurosport

Mondiali La classifica marcatori del Mondiale: Mbappé-Giroud vs Messi 09/12/2022 ALLE 23:33

Dei giganti di valori o di tradizioni – se non entrambe le cose. E così porta a simpatizzare – o se non altro a strappare un sorriso – la storia del “povero” Marocco, che con i suoi 241,1 milioni complessivi sta tirando giù, una dopo l’altra, le corazzate del calcio mondiale. Un percorso fin qui sublimato da quella che – a proposito di numeri – è senza dubbio la miglior difesa a Qatar 2022. Il Marocco ha subito un solo gol in 5 partite (per giunta un’autorete) e l’ha fatto con un reparto, anche qui, almeno per i valori attuali dei loro cartellini, che è da considerare come di sostanziali "comparse" sul palcoscenico del grande football. A esclusione della stella Hakimi – valutata 65 milioni – l’intera difesa convocata da ct. Walid Regragui arriva a valere a 62,7 milioni.

Il ct Regragui a colloquio con il proprio capitano Romain Saiss, Getty Images Credit Foto Getty Images

Se vi va di spingere un po’ più in là questa semplice sommatoria matematica di numerini, come uno scontrino finale quando si va a fare la spesa, la cosa prende ancor più gusto se si va a fare lo stesso giochino per gli attacchi delle squadre che contro il Marocco sono rimasti a secco. I Leoni dell’Atlante infatti hanno lasciato ‘a zero’ una serie infinita di giocatori che in carriera hanno segnato più di 100 gol in tutte le competizioni. Dai belgi De Bruyne, Lukaku, Hazard, Mertens e Batshuayi passando per gli spagnoli Morata e Sarabria fino ai portoghesi André Silva, Bruno Fernandes, Horta e sua maestà Cristiano Ronaldo. Nessuno di questi è riuscito a sfondare la resistenza di una difesa ‘di squadra’, di una nazionale in cui ogni reparto si muove perfettamente coordinato con l’altro, vero segreto fin qui del cammino del Marocco. E così, anche in questo caso, i 167,4 milioni complessivi di valore degli attaccanti del Belgio, i 218 milioni di quello della Spagna o i 223 milioni del Portogallo restano lì come dei freddi dati fine a se stessi, e non come una discriminante di potenziali valori sul campo.

Mertens deluso dopo la sconfitta in Belgio-Marocco - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

soldi=valore=successo tocca inventarsi qualcosa di speciale; o per lo meno iniziare a lavorare in una determinata maniera. Cosa che in Marocco hanno fatto ormai da qualche tempo, come ben raccontato nella newsletter del collega Alex Čizmić, Kura Tawila, che spiega ad esempio i successi del lavoro della rete di osservatori marocchini messa in piedi nei principali paesi d’Europa (una storia che "E' il bello del calcio", direbbe qualcuno. O se non altro è il cammino di una squadra - il Marocco - che invita l'appassionato più attento a una riflessione. Per distruggere il paradigmatocca inventarsi qualcosa di speciale; o per lo meno iniziare a lavorare in una determinata maniera. Cosa che in Marocco hanno fatto ormai da qualche tempo, come ben raccontato nella newsletter del collega Alex Čizmić,, che spiega ad esempio i successi del lavoro della rete di osservatori marocchini messa in piedi nei principali paesi d’Europa (una storia che potete leggere qui ).

Non c’è dunque del “puro caso” nel cammino dei giocatori marocchini, ma come spesso accade nel calcio – così come nella vita – i frutti di un lavoro ben fatto. Quanto ancora potrà spingersi in là il Marocco? Metterà fine a questi 18 anni di dominanza assoluta dei giganti di sempre o sarà l’ennesima bella storia a cui mancherà il lieto fine? Non lo sappiamo. Quel che è certo è che l’ostacolo di questa sera resta il più difficile di tutti. Dati alla mano, infatti, la Francia ha una rosa dal valore complessivo di 1.03 miliardi di euro. Più di quattro volte quello del Marocco. Riusciranno a tenere a secco anche loro? Riusciranno a scardinare il paradigma ancora una volta? Difficile dirlo adesso. Impossibile, però, non simpatizzare per loro.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37