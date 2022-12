Alla fine hanno avuto la meglio i più forti. Una solidissima Francia regala una inequivocabile prova di forza battendo 2-0 il Marocco dei miracoli e raggiungendo così in finale l'Argentina: domenica sarà dunque duello al cardiopalma tra Messi e Mbappé per decidere chi alzerà al cielo la Coppa del Mondo.

Pronti via e la Francia stappa subito la partita: da una grande incursione di Griezmann nasce un pallone sporco, ciccato da Mbappé ma raccolto dopo una deviazione da Theo Hernandez che in acrobazia firma il secondo gol più veloce nella storia delle semifinali di un mondiale. I Bleus sono in partita fisicamente e mentalmente e mettono in grande difficoltà un Marocco coraggioso e volitivo, ma traballante in difesa a causa degli infortuni di Aguerd e Saiss. Due occasioni nitide le ha anche Giroud, che però prima centra in pieno il palo e poi si divora il raddoppio da ottima posizione. I Leoni dell'Atlante però si aggrappano alla partita e battono un colpo nel finale di frazione con El-Yamiq, che con una meravigliosa rovesciata colpisce il legno alla destra di Lloris.

Theo Hernandez esulta per il gol in Francia-Marocco - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

L'inizio di ripresa è un monologo dei Leoni dell'Atlante, bravi a dominare il gioco e a imporre la propria aggressività. La Francia appare stordita, ma resiste in difesa e si affida all'ottima gestione di Griezmann e ai soliti strappi di un imprendibile Mbappé. Proprio da un lampo di genio del numero 10 nasce il raddoppio di Kolo Muani, che appena entrato non deve fare altro che depositare in porta un pallone carambolato dentro l'area piccola. I Bleus interrompino i sogni marocchini e volano ancora in finale, dove difenderanno il titolo contro Messi e l'Argentina in una gara che promette di scrivere nuove pagine di storia del calcio.

Il tabellino

Francia-Marocco 2-0

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Fofana; Dembelé (79' Kolo Muani), Giroud (65' Thuram), Mbappé. Ct: D. Deschamps

MAROCCO (3-4-3): Bounou; El Yamiq, Dari, Saiss (21' Amallah (78' Ezzalzouli)); Hakimi, Amrabat, Ounahi, Mazraoui (46' Attiyat-Allah); Ziyech, En Nesyri (Hamdallah), Boufal (67' Aboukhlal). Ct: W. Regragui

ARBITRO: César Ramos

GOL: 5' Theo Hernandez, 79' Kolo Muani

AMMONITI: 27' Boufal

ESPULSI: -

NOTE: recupero 9'

La cronaca in 7 momenti

05 - GOOOOOOL DELLA FRANCIA! THEO HERNANDEZ! Al primo affondo passano subito i Bleus: Mbappè non riesce a convertira una gran palla al centro di Griezmann, ma la sfera carambola dalle parti del milanista che in acrobazia batte Bounou.

10 - OUNAHI CALCIA A GIRO, RISPONDE LLORIS! Il Marocco c'è e non molla: conclusione da fuori a giro del numero 8, sulla quale l'estremo difensore francese si distende con un buon riflesso.

17 - GIROUD! PALO CLAMOROSO! Sbaglia Saiss, ne approfitta il centravanti del Milan che si invola verso la porta e stampa un sinistro potentissimo sul legno.

36 - GIROUD A UN PASSO DAL 2-0! Ripartenza devastante di Tchouameni, che serve in profondità Mbappé: la conclusione, ribattuta sulla linea, finisce sui piedi di Giroud, che a porta spalancata apre troppo la conclusione spedendo a lato!

44 - INCREDIBILE! PALO DI EL-YAMIQ IN ROVESCIATA! Il corner si impenna dopo una deviazione, con il difensore marocchino che tenta la cilena colpendo in pieno il legno alla destra di Lloris.

53 - DOPPIA GRANDE OCCASIONE PER IL MAROCCO! Protagonista assoluto Attiyat-Allah, che prima svirgola da ottima posizione e poi mette dentro un bellissimo pallone nell'area piccola sul quale però è provvidenziale Konaté!

80 - KOOOOOLO MUANIIIIII! APPENA ENTRATO SEGNA IL RADDOPPIO! Gara virtualmente chiusa, la Francia vede la finale: Mbappé ubriaca di finte la difesa avversaria, poi calcia trovando una deviazione che apparecchia il pallone per il neo entrato, che da due passi firma il 2-0.

Il momento social

MVP

Il peggiore: Jawad EL YAMIQ – Poco importa la rovesciata che rischia di finire sull’album delle figurine. E’ suo il buco sulla fuga di Griezmann che porta al primo gol francese; così come sono sue un altro paio di letture sbagliate a livello difensive.

Il migliore: Antoine GRIEZMANN – Partita incredibile. Regista occulto, ma soprattutto uomo in più della Francia in ogni zona del campo. Non si contano gli intercetti difensivi in area. Intelligenza e umiltà nell’approccio a questa gara, specchio di tutto il suo Mondiale.

Le pagelle

