Mbappé ha segnato 5 gol, ed è in testa alla Giroud ne ha realizzati 4. Serve qualcos'altro nell'attacco della Francia? C'è però qualcuno che si chiede ancora cosa avrebbe potuto fare la squadra transalpina con un Karim Benzema in più. Il Deschamps, ha dovuto lasciare il Qatar proprio un paio di giorni prima l'inizio del Mondo per infortunio. Ed ecco che un giornalista inglese ci ha provato. La notizia era già uscita durante la fase a gironi: ma se Benzema tornasse per giocare qualche partita? Da regolamento è possibile... Considerando che l'attaccante del Real Madrid non è mai ha segnato 5 gol, ed è in testa alla classifica marcatori del Mondiale , mentrene ha realizzati 4. Serve qualcos'altro nell'attacco della Francia? C'è però qualcuno che si chiede ancora cosa avrebbe potuto fare la squadra transalpina con unin più. Il pallone d'oro 2022 che, nonostante sia stato convocato da, ha dovuto lasciare il Qatar proprio un paio di giorni prima l'inizio del Mondo per infortunio. Ed ecco che un giornalista inglese ci ha provato. La notizia era già uscita durante la fase a gironi:Da regolamento è possibile... Considerando che l'attaccante del Real Madrid non è mai stato sostituto dalla lista dei convocati [La Francia si è presentata con 25 giocatori anziché i 26 che poteva presentare].

Giornalista: “Benzema può tornare per giocare la finale del Mondiale?”

Deschamps: “Non vi rispondo neanche, prossima domanda...”

La faccia di Deschamps è stata tutto un programma e si è passati al resto della conferenza stampa. Chissà come sarebbe potuta andare con Benzema in campo in queste partite, ma è giusto che la Francia ormai finisca il Mondiale con gli uomini che hanno cominciato e portato avanti questo Mondiale.

Benzema ci sarà in Qatar

Il classe '87 sarà comunque presente in Qatar per la finalissima contro l'Argentina. Ma sarà presente in tribuna del Lusail Stadium. Pronto a scendere in campo, una volta finita la gara, per raccogliere anche lui una medaglia. Sì, perché essendo rimasto nella lista dei 26 convocati da Deschamps, Benzema prenderà o la medaglia d'oro o quella d'argento in base all'epilogo della finale.

