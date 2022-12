Al Bayt Stadium di Al Khawr. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Francia e Marocco ( Segui la DIRETTA ), valido per le semifinali del Mondiale 2022, arbitrato dal signor César Arturo Ramos Palazuelos (Messico). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'di Al Khawr.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali La classifica marcatori del Mondiale: Mbappé-Giroud vs Messi 09/12/2022 ALLE 23:33

La moviola di Francia-Marocco

Minuto 27': IL MAROCCO CHIEDE IL RIGORE - Gran recupero palla di Theo Hernandez in area di rigore, poi il giocatore del Milan va a sbattere su Boufal che era andato subito in pressing. Per l'arbitro non ci sono dubbi: è Boufal ad arrivare in ritardo e si prende anche il giallo. Dalle immagini da dietro, però, sembra tutto il contrario, ovvero Theo Hernandez che finisce per sbarrare la strada al giocatore dell'Angers. Il VAR non interviene, confermando la scelta dell'arbitro.

Minuto 37': MANCA UN GIALLO A OUNAHI - Transizione di Theo Hernandez che viene colpito duramente da Ounahi. Ci starebbe eccome il cartellino giallo per il centrocampista marocchino, ma l'arbitro chiama solo il calcio di punizione.

Minuto 51': MBAPPÉ STESO DA AMRABAT - Mbappé si invola sulla sinistra con una progressione fantastica palla al piede. Poi, prima di entrare in area, viene travolto da Amrabat che prende tutto: palla e anche l'attaccante della Francia. Per l'arbitro è tutto regolare. Qui c'era un netto calcio di punizione.

Minuto 59': OCCASIONE FRANCIA, MA FUORIGIOCO MBAPPÉ - Giroud lancia Mbappé nello spazio: l'attaccante francese sterza e passa a Griezmann che va al tiro. Niente angolo però perché viene fischiato il fuorigioco ai danni di Mbappé.

La squadra arbitrale

Arbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (Messico),

Assistenti: Alberto Morín Méndez e Miguel Ángel Hernández Paredes,

Quarto ufficiale: Jesús Valenzuela Sáez (Venezuela),

VAR: Drew Fischer (Canada),

AVAR: Nicolas Gallo (Colombia),

Argentina, tifosi in estasi: una marea umana invade Buenos Aires

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37