Francia-Polonia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar, termina con il punteggio di 3-1 . A segno Giroud, Mbappé (doppietta) e Lewandowski. In virtù di questo risultato, la formazione di Didier Deschamps raggiunge i quarti di finale. Di seguito, vediamo le pagelle del match.

Le pagelle della Francia

Hugo LLORIS 6,5 - Decisivo su Zielinski sul punteggio di 0-0: intervento importante.

Jules KOUNDE 6,5 - Ottima prestazione in entrambe le fasi: attendo dietro - anche se non sottoposto a particolari attacchi polacchi - e propositivo davanti. (Dal 90' Alex DISASI S.V.)

Raphaël VARANE 6,5 - Ha un'occasione di testa dopo pochi minuti, per il resto amministra la fase difensiva con la solita leadership.

Dayot UPAMECANO 6 - Qualche amnesia di troppo soprattutto in fase di impostazione, ma dietro è sempre puntuale. Sua la mano del rigore finale.

Theo HERNANDEZ 6 - Non riesce a scatenarsi come invece accade con la maglia del Milan. Sarà che davanti c'è un Mbappé che va troppo forte...

Antoine GRIEZMANN 7,5 - In una squadra tutta talento, ci vuole chi mette a disposizione la sua classe a servizio della squadra. Un Eto'o che di fatto gioca da terzino all'Inter nell'anno del Triplete, per intenderci. Ecco: questo Griezmann - tuttocampista, uomo ovunque, di fatto un mediano - può essere il segreto della Francia. Il contropiede per il 2-0 parte da una sua palla spazzata dalla propria area di rigore.

Griezmann, Mondiale 2022 Credit Foto Getty Images

Aurelien TCHOUAMENI 6 - Partita di sostanza, senza rubare l'occhio ma con un importante lavoro. Ammonito, viene sostituito. (Dal 66' Youssouf FOFANA 6 - Ci mette buon dinamismo).

Adrien RABIOT 6 - Non forza quasi mai la giocata, gioca in modo semplice ma estremamente pulito.

Ousmane DEMBELE 7 - Quando si accentra non lo prendono mai. Una scheggia, con il pallone incollato al piede. Serve Mbappé per il gol del raddoppio. (Dal 76' Kingsley COMAN S.V.)

Olivier GIROUD 7 - Si divora il gol del vantaggio sullo 0-0, a porta vuota. Ma poi si riscatta subito: gol del vantaggio, stop volante in occasione del raddoppio di Mbappé e un peso offensivo da grandissimo. C'è anche una rete in rovesciata, ma a gioco fermo. Dal 76' Marcus THURAM S.V.) - Si divora il gol del vantaggio sullo 0-0, a porta vuota. Ma poi si riscatta subito: gol del vantaggio, stop volante in occasione del raddoppio di Mbappé e un peso offensivo da grandissimo. C'è anche una rete in rovesciata, ma a gioco fermo. Supera Henry: è il miglior marcatore nella storia della Francia . (

Kylian MBAPPE 8 - Un assist e due gol bellissimi. Tutto qua? Macché. Ogni volta che parte, fa paura. Devastante, fortissimo, un fenomeno.

Ct. Didier DESCHAMPS 7 - Fortissima, questa Francia. La mossa Griezmann è possibile solo con un tecnico carismatico e rispettato.

Le pagelle della Polonia

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Impossibile fare qualcosa in occasione dei tre gol francesi. Quando può intervenire, lo fa sempre.

Matty CASH 6 - Si trova di fronte il cliente più difficile di tutti, Kylian Mbappé. La stella del Psg fa i danni, però il terzino non esce sfigurato.

Kamil GLIK 5,5 - Che fatica, contro questo attacco. Prova a fare la sua parte, senza badare troppo alla forma.

Jakub KIWIOR 5 - Tiene in gioco Giroud in occasione del gol del vantaggio ed è spesso in difficoltà. Contro un attacco così...

Bartosz BERESZYNSKI 6 - Gioca un bel primo tempo, salvo poi calare un po' nella ripresa. In avvio riesce a sfondare spesso sulla sinistra.

Sebastian SZYMANSKI 6 - Diversi inserimenti e buon lavoro quando c'è da rientrare sulle ripartenze francesi: spende tanto. (Dal 64' Arkadiusz MILIK 6 - Prova ad aggiungere peso all'attacco della Polonia).

Grzegorz KRYCHOWIAK 6 - Fa il suo in interdizione: non bada alla forma, ma comunque è prezioso. (Dal 71' Ktystian BIELIK S.V.)

Przemyslaw FRANKOWSKI 5,5 - Tende a fare e disfare. Perde un sanguinoso pallone sulla trequarti nel primo tempo, ma mette anche intensità in campo.

Piotr ZIELINSKI 5 - Pesante, quella doppia occasione avuta e fallita sullo 0-0. Probabilmente le cose non sarebbero cambiate, ma il vantaggio avrebbe dato un altro senso alla sfida.

Jakub KAMINSKI 5,5 - Ha la grande occasione dopo la doppia conclusione di Zielinski. Si vede poco. (Dal 71' Nicola ZALEWSKI S.V.)

Robert LEWANDOWSKI 6 - Chiude il Mondiale con un rigore segnato dopo averlo sbagliato e, di conseguenza, ripetuto. Partita complicata: spesso è solo su un'isola. Nel primo tempo non va lontano dalla porta con un bel sinistro da fuori.

Ct. Czeslaw MICHNIEWICZ 6 - La sua Polonia fa il massimo e gioca, paradossalmente, la miglior partita del suo Mondiale. Per l'allenatore, difficile fare di più.

