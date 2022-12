Olivier Giroud. In questo Mondiale l'attaccante del Milan si è già laureato repeat da protagonista. Per ora il francese è fermo a 4 gol nella competizione, dietro solamente al connazionale Mbappé e a Messi (entrambi 5 gol). Manca poco alla seconda semifinale di questi Mondiali in Qatar: i campioni in carica della Francia sfidano il Marocco, prima rappresentativa africana a superare la soglia dei quarti in un Mondiale. Tra le fila dei transalpini c'è un gran leader, che porta il nome di. In questo Mondiale l'attaccante del Milan si è già laureato miglior marcatore all-time nella storia dei Bleus, e ora punta a unda protagonista. Per ora il francese è fermo a 4 gol nella competizione, dietro solamente al connazionale Mbappé e a Messi (entrambi 5 gol).

L'idea del Tours per omaggiare Giroud

Ma in Francia è già Giroud-Mania: la pazza idea arriva dal dipartimento di Indre-et-Loire, nella quale si colloca il Tours FC. Si tratta della squadra nella quale è cresciuto proprio Giroud: il bomber transalpino ha militato dal 2008 al 2010 in Ligue 2 con questa casacca, realizzando 24 gol in 44 presenze prima di partire alla volta di Montpellier ed esplodere definitivamente.

Ebbene, Giroud potrà aver dimenticato il Tours, ma il Tours non ha dimenticato di certo Giroud: il club, che dopo un periodo di ridimensionamento gioca oggi in quinta divisione francese, sarebbe pronto ad intitolare il suo stadio a Giroud. L'attuale nome "Cher Valley" sta passando sotto la lente di ingrandimento del consiglio comunale, che su proposta di Christophe Bouchet - ex presidente del Marsiglia ed ex sindaco di Tours - potrebbe approvare il cambio di nome.

E chissà che un giorno Giroud non torni a visitare proprio il suo vecchio stadio, dal quale ha cominciato spiccare il volo verso il calcio che conta.

