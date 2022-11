Galles-Inghilterra, match valido per l'ultimo turno del gruppo B dei Mondiali 2022 in Qatar, termina con il punteggio di 0-3 . A segno Rashford (doppietta) e Foden. In virtù di questo risultato, la formazione di Gareth Southgate chiude al primo posto e raggiunge il Senegal agli ottavi di finale. Mentre la nazionale di Robert Page è eliminata. Di seguito, vediamo le pagelle della sfida tutta britannica.

Le pagelle del Galles

Danny WARD 5 - Alterna buone parate a dormite colossali. Pesanti gli errori sui primi due gol: Rashford segna sul suo palo da punizione e manca l'uscita prima della rete di Foden.

Neco WILLIAMS 6 - Ci mette la testa nel tentativo di respingere una conclusione di Rashford: stordito, costretto al cambio. (Dal 36' Connor ROBERTS 5,5 - Può poco contro lo strapotere inglese).

Joe RODON 5 - Tiene in gioco Rashford in occasione del gol del 3-0. Troppe imprecisioni.

Chris MEPHAM 5,5 - Nel primo tempo è tra i migliori dei suoi, con un paio di interventi da sottolineare. Poi cala insieme a tutta la squadra.

Ben DAVIES 5 - Pessima palla persa sull'attacco di Rashford in occasione del 2-0 per l'Inghilterra. Esce per infortunio. (59' Joe MORRELL 5,5 - Entra a partita di fatto già finita, prova a metterci voglia).

Aaron RAMSEY 5,5 - Intenso nella prima parte del match, perennemente in ritardo con l'andare avanti della sfida. Come per Bale, è il suo saluto alla Coppa del Mondo.

Ethan AMPADU 5 - Spesso cerca di anticipare i tempi provando a forzare la giocata: potenzialmente un bene per i suoi, il problema è che non è mai preciso.

Joe ALLEN 5 - Tanti, troppi errori in uscita. Il baricentro perennemente basso e la pressione avversaria non aiutano. (Dal 81' Robin COLWILL S.V.)

Daniel JAMES 5,5 - Duro con il fallo per la prima ammonizione del match. Uno dei pochi del Galles a provare a rendersi pericoloso. (Dal 77' Harry WILSON S.V.)

Gareth BALE 4,5 - Un fantasma. In un tempo tocca sì e no tre palloni. Di fatto gioca da terzino, il che non lo aiuta. Prova difficile da valutare. L'ultimo suo Mondiale si chiude così. (Dal 46' Brennan JOHNSON 5,5 - Qualche lampo sporadico, nulla di più).

Kieffer MOORE 5,5 - Ci mette una voglia infinita, il problema è che è solo su un'isola.

CT. Robert PAGE 5 - L'impresa era di fatto impossibile, però i suoi non ci provano nemmeno. Al netto del risultato (già scritto), un brutto modo per salutare il Mondiale.

Foden esulta per il gol in Galles-Inghilterra - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Inghilterra

Jordan PICKFORD 6 - Bel guizzo nella ripresa su conclusione di Moore deviata, per il resto sta a guardare.

Kyle WALKER 6,5 - Solita prova intelligente e disciplinata, con giocate preziose. (57' Trent ALEXANDER-ARNOLD 6 - Entra con un buon piglio, ma senza strafare).

John STONES 6 - Nel finale ha la palla per il 4-0 ma spara alto da pochi passi: errore. La sua partita dietro è difficile da giudicare, considerando gli attacchi nulli del Galles.

Harry MAGUIRE 6 - Vale il discorso fatto per Stones. In fase di possesso prova a fare la sua parte, nel primo tempo addirittura calcia dopo una percussione ma manda la palla in fallo laterale. I suoi lanci sono sempre precisi.

Luke SHAW 6 - Non spinge con costanza e viene coinvolto poco. Prestazione buona ma un po' anonima. (Dal 65' Kieran TRIPPIER 6 - Anche lui viene poco coinvolto).

Declan RICE 6,5 - La sua presenza in mezzo al campo si sente sempre tanto. Bravissimo negli anticipi. (Dal 57' Kalvin PHILIPS 6,5 - Pesca benissimo Rashford nell'occasione del 3-0 per l'Inghilterra).

Jordan HENDERSON 7 - Solita prova tutta sostanza. Viene anche abbattuto da Ramsey, ma prosegue come se niente fosse.

Marcus RASHFORD 7,5 - Due occasioni nel primo tempo, due reti nella ripresa e anche la palla recuperata per il 2-0 di Foden. Mvp senza discussione. (Dal 76' Jack GREALISHS.V.)

Jude BELLINGHAM 6,5 - Si vede meno dei compagni di reparto, prova a incidere soprattutto nel finale ma senza successo.

Phil FODEN 7 - Come Rashford: primo tempo di assestamento, si scatena nella ripresa. Subisce il fallo che porta al vantaggio e subito dopo segna il raddoppio. Nello stretto è devastante.

Harry KANE 6,5 - Nel primo tempo manda in porta Rashford, nella ripresa pesca Foden per il raddoppio. Ancora a secco, ma uomo assist. (Dal 57' Callum WILSON 6 - Prova a unirsi alla festa).

Ct. Gareth SOUTHGATE 6,5 - Questo Galles ha dato pochi pensieri, l'Inghilterra arriva agli ottavi fresca, Il vero Mondiale inglese inizia ora.

