L'Inghilterra vince 3-0 contro il Galles, chiude al primo posto nel girone B e troverà il Senegal agli ottavi di finale. Nessuna sorpresa nella sfida tutta britannica: la formazione di Page - ancora matematicamente in corsa prima dell'inizio della partita, ma con chance di fatto nulle - regge per un tempo, chiudendosi e superando raramente la metà campo. La punizione vincente di Rashford al 50' fa saltare il banco: dopo un minuto Foden trova il raddoppio, lo stesso Rashford trova il tris al 68'. La formazione di Southgate arriva fresca all'appuntamento con il Senegal , il Galles saluta il Mondiale. Per Bale (sostituito all'intervallo) e Ramsey è l'ultima apparizione in una Coppa del Mondo.

Il tabellino

GALLES-INGHILTERRA 0-3 (primo tempo 0-0)

GALLES (4-3-3): Ward; Williams (36' Roberts), Mepham, Radon, Davies (59' Morrell); Ramsey, Ampadu, Allen (81' Colwill); Bale (46' Johnson), Moore, James (77' Wilson). CT: Page.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker (57' Alexander-Arnold), Stones, Maguire, Shaw (65' Trippier); Henderson, Rice (58' Phillips); Rashford (76' Grealish), Bellingham, Foden; Kane (58' Wilson). CT: Southgate.

Gol: 50' Rashford (I), 51' Foden (I), 68' Rashford (I)

Ammoniti: James (G), Ramsey (G)

Foden esulta per il gol in Galles-Inghilterra - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

10' WARD SU RASHFORD - Grande occasione per l'Inghilterra: primo lampo, palla in verticale di Kane per il compagno e super chiusura in uscita del portiere del Galles.

39' RASHFORD IN ROVESCIATA - Cross di Henderson, pallone deviata e acrobazia: aveva spazio, pallone largo. Avrebbe potuto fare meglio.

50' GOL DI RASHFORD - Punizione dalla trequarti sul palo di Ward, pallone sotto l'incrocio.

51' GOL DI FODEN - Uno-due terrificante degli inglesi! Kane mette un gioccolatino per il giocatore del Manchester City, che da pochi passi non sbaglia.

68' GOL DI RASHFORD - Parte in posizione regolare, rientra sul sinistro e calcia una botta centrale rasoterra: Ward non trattiene.

91' CLAMOROSA OCCASIONE PER STONES - Girata da due passi in mischia, pallone incredibilmente alto.

Il momento social

Il migliore

Marcus RASHFORD - Due occasioni nel primo tempo, due reti nella ripresa e anche la palla recuperata per il 2-0 di Foden. Mvp senza discussione, nonostante un avvio un po' tra le nuvole.

Il peggiore

Gareth BALE - Un fantasma. In un tempo tocca sì e no tre palloni. Di fatto gioca da terzino, il che non lo aiuta. Prova difficile da valutare. L'ultimo suo Mondiale si chiude così.

