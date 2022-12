Una debacle, una delusione, una cosa imbarazzante e indegna. Dopo la partita della Germania contro la Costa Rica ho ascoltato e letto tante reazioni, tutte in qualche modo giustificate. Per me, tuttavia, la seconda eliminazione di fila ai gironi è soprattutto il frutto di molti errori commessi in passato dal calcio tedesco". In esclusiva a Eurosport Germania, Holger Badstuber analizza senza troppi giri di parole la Virtù come la determinazione, la capacità di difendere in modo corale, la concentrazione e la voglia di ogni singolo a dare il massimo, che in passato ci hanno portato al successo, ora si sono indebolite - dice Badstuber -. In Nazionale ora c'è una generazione che non ha più quel non so che, che non corre quel metro in più, che non ha mordente: è stato così ai Mondiali 2018, agli Europei 2020 e in questo Mondiale. Questi tre tornei sono stati un disastro sportivo". ".analizza senza troppi giri di parole la clamorosa eliminazione della Nazionale tedesca ai Mondiali di Qatar 2022, un flop imprevedibile per una squadra che - alla vigilia - era indicata tra le favorite per il titolo. Badstuber, che con la maglia della Germania ha collezionato 31 presenze in carriera tra il 2010 e il 2015, rivolge le sue critiche soprattutto ai giocatori: "- dice Badstuber -.".

"Vedo solo giocatori viziati"

"Non siamo più grandi lavoratori, vedo giocatori viziati che non hanno voglia di concentrarsi solo sul calcio. La crescita a livello individuale e il desiderio di migliorarsi ogni giorno non rappresentano più le priorità e questo è spaventoso. Non è il momento di parlare di moduli, possesso palla e schemi d'attacco: il focus deve essere spostato sulla fase difensiva. Come mi devo comportare negli uno contro uno? Come mi devo muovere in linea? Stiamo subendo troppi gol".

"Una difesa non all'altezza"

"La nostra difesa non è più all'altezza delle migliori Nazionali al mondo, ma non bisogna dimenticare che è grazie alla difesa che si vincono i titoli: è un vecchio detto, che tuttavia è ancora valido. Hansi Flick deve ovviamente farsi delle domande e io penso che abbia capito quello che non funziona: in conferenza stampa ha già parlato dei problemi difensivi, ma anche la struttura di base della Nazionale va messa in discussione. La Germania ormai non fa più parte dell'elite del calcio mondiale".

"Per cambiare le cose la Federcalcio tedesca deve innanzitutto essere severa con se stessa. L'urgenza è migliorare la formazione dei giocatori con allenamenti più intensi e con una nuova struttura di base, cose che sono mancate negli ultimi anni. Per alcuni giocatori la Nazionale è un divertimento, ma questo concetto è sbagliato: bisogna coinvolgerli di più, suscitare emozioni e far capire loro che la convocazione va meritata, che è frutto di una scelta giusta da parte del commissario tecnico".

Manuel Neuer e Jamal Musiala durante Costa Rica-Germania - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

"Mi dispiace per Muller e Neuer"

"Mi dispiace per Muller e Neuer che probabilmente hanno giocato la loro ultima partita a un Mondiale. Con loro se ne vanno due leggende, due giocatori che hanno contribuito ad anni di successi e che fino alla fine hanno incarnato certi valori. Anche loro rifletteranno e forse si renderanno conto che ci vorranno anni prima che la Germania possa tornare ad alti livelli".

"La luce è Musiala, un giocatore eccezionale"

"Vorrei escludere Musiala dalle mie critiche. Con i suoi 19 anni è già un giocatore eccezionale, rarissimo da trovare. Di solito sono prudente quando si tratta di esaltare i giovani, ma è davvero un piacere vederlo giocare, guardare come si muove e come si comporta in situazioni di gioco complicate, con e senza palla: ed è incredibile come sia sempre pronto a dare una mano anche in fase difensiva. Avere in squadra uno come lui è fantastico, darà molte soddisfazioni al calcio tedesco".

