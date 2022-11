Siamo stati silenziati, zittiti": il gesto dei Il nostro era un segnale, un messaggio che ci tenevamo a lanciare - le sue parole -. Volevamo dire ciò che la FIFA sta invece mettendo a tacere". La mano davanti alla bocca come a dire: "": il gesto dei giocatori della Germania , schierati al centro del campo per la rituale foto di squadra prima del calcio d'inizio del match poi perso 2-1 contro il Giappone all'esordio dei Mondiali di Qatar 2022 , non è certo passato inosservato. A confermare il significato di quelle mani davanti alla bocca è stato il commissario tecnico della Nazionale tedesca, Hansi Flick: "- le sue parole -.".

La Federcalcio tedesca: "Ci hanno proibito di usare la fascia One Love"

Intanto Steffen Simon, responsabile della comunicazione con i media della Federcalcio tedesca, precisa: "La FIFA ci ha proibito di utilizzare il simbolo della fascia One Love in favore della diversità e dei diritti umani. Lo hanno fatto, oltretutto, minacciando sanzioni sportive serie, senza specificarle. Stiamo verificando che quanto accaduto sia legale e abbiamo contattato il Tas". Al momento non è da escludere che la Germania farà indossare la fascia One Love a Neuer in occasione della seconda partita ai Mondiali, domenica contro la Spagna.

