13 luglio 2014. La Germania batte l'Argentina e diventa Campione del mondo per la quarta volta nella propria storia, raggiungendo l'Italia nell'albo d'oro. Italia, che in quel Mondiale, uscirà addirittura alla fase a gironi. Tanti complimenti ai tedeschi che vengono premiati per il lavoro fatto dalla Federazione in anni e anni. Settori giovanili, stadi, infrastrutture, una continua ricerca di far crescere i giocatori tedeschi nel campionato tedesco. Questi i fattori determinanti che la Germania ha fatto fruttare per vincere quel Mondiale, questi i proclami usati dai Presidenti, o candidati Presidenti, delle Federcalcio degli altri Paesi. "Facciamo come la Germania", hanno detto in tanti. Non che quel modello fosse sbagliato, tutt'altro, ma anche quello è stato superato o forse non è stato seguito alla lettera negli ultimi anni. Perché in Russia la Germania va fuori ai gironi... E in Qatar la Germania va fuori ancora una volta ai gironi nonostante la vittoria sulla Costa Rica. A pesare è il ko iniziale col Giappone, a segno due giocatori che giocano in Bundesliga, e la vittoria finale del Giappone che ha saputo rimontare anche la Spagna

Resta quindi la storia. La Germania va fuori, in un Mondiale, già alla fase a gironi per la seconda volta consecutiva. Dopo Russia 2018, anche in Qatar 2022. Un dato statistico allarmante, perché non era mai capitato ai tedeschi nella propria storia. Più in generale, invece, è la terza volta che la Germania esce al primo turno, definiamolo così. Al Mondiale del 1938, in Francia, la Germania fu eliminata alla prima partita (si partiva direttamente dagli ottavi) contro la Svizzera. Dal 1954, dalla riammissione della Germania dopo la squalifica per la guerra, i tedeschi avevano sempre passato il primo turno fino a Russia 2018. Il modello tedesco è finito?

