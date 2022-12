La Germania è una delle principali delusioni di questi Mondiali di calcio 2022 in Qatar. La Mannschaft è uscita alla fase a gironi perdendo contro il Giappone e pareggiando contro la Spagna, lasciando i Campionati del Mondo per la seconda volta di fila alla fase a gironi.

Un’eliminazione che ha causato le dimissioni di Oliver Bierhoff, che ricopriva un ruolo di collante tra federazione e campo, oltre ad avere altre cariche federali. Il presidente della DFB ha confermato invece il commissario tecnico Hansi Flick, scagionandolo da colpe per questa seconda uscita consecutiva.

Manuel Neuer e Jamal Musiala durante Costa Rica-Germania - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Queste le parole del presidente Bernd Neuendorf al termine dell’incontro di oggi: “Siamo tutti convinti che il Campionato Europeo 2024 nel nostro paese rappresenti una grande opportunità per il calcio in Germania. Il nostro obiettivo è trasformare questo torneo in un successo sportivo. Abbiamo piena fiducia in Hansi Flick che riuscirà in questa sfida insieme al suo team. Per quanto riguarda il successore di Oliver Bierhoff, abbiamo concordato che discuteremo prima la struttura futura di quest’area di responsabilità all’interno della DFB e poi prenderemo una decisione“.

