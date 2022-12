Oliver Bierhoff, direttore delegato delle squadre nazionali e dell'Accademia che nelle ultime ore ha dato le dimissioni. L'ex attaccante di Udinese e Milan ha annunciato la sua decisione in una lettera, archiviando un'avventura durata 18 anni. Sotto la sua guida, il movimento calcistico tedesco ha raggiunto il tetto del mondo nel 2014 salvo poi sprofondare nelle due edizioni successive. Bierhoff entrò nell'organigramma della DFB (Federcalcio tedesca) poco dopo il suo ritiro come calciatore: nel 2004 diventò team manager della prima squadra, poi nel 2018 il passaggio come direttore sportivo. La seconda eliminazione consecutiva alla fase a gironi ha colpito il cuore profondo della Nazionale tedesca: il primo a pagarne le conseguenze è, direttore delegato delle squadre nazionali e dell'Accademia che nelle ultime ore. L'ex attaccante di Udinese e Milan ha annunciato la sua decisione in una lettera, archiviando un'avventura durata 18 anni. Sotto la sua guida, il movimento calcistico tedesco ha raggiunto il tetto del mondo nel 2014 salvo poi sprofondare nelle due edizioni successive. Bierhoff entrò nell'organigramma della DFB (Federcalcio tedesca) poco dopo il suo ritiro come calciatore: nel 2004 diventò team manager della prima squadra, poi nel 2018 il passaggio come direttore sportivo.

L'addio di Bierhoff: "Le delusioni di Russia e Qatar fanno male"

"Dopo 18 anni in posizioni di responsabilità presso la Federcalcio tedesca (DFB), mi sono dimesso dalla mia posizione di amministratore delegato delle squadre nazionali e dell'accademia con effetto immediato. L'ho concordato oggi con il presidente Bernd Neuendorf. Sto così aprendo la strada modo per nuove decisioni. Il mio lavoro è sempre stato guidato dalla convinzione che avrei dovuto fare del mio meglio per la DFB e le squadre nazionali. Ecco perché la prestazione della nazionale maschile ai Mondiali in Russia e Qatar mi fa ancora più male. Ecco perché non me ne vado senza la necessaria autocritica. Negli ultimi quattro anni non siamo riusciti a costruire sui successi precedenti e dare ai tifosi motivo di festeggiare ancora. Alcune decisioni di cui eravamo convinti non si sono dimostrate corrette. Nessuno se ne rammarica più di me. Me ne assumo la responsabilità. Auguro alla DFB ogni successo nei loro compiti importanti. Spero che anche in futuro i tifosi continueranno a sostenere con passione le nostre squadre”.

Oliver Bierhoff e Hansi Flick Credit Foto Getty Images

Il saluto della DFB

"Oliver Bierhoff ha reso grandi servizi alla DFB. Anche se gli ultimi tornei non sono stati all'altezza degli obiettivi sportivi, rappresenta grandi momenti. Il suo lavoro sarà sempre legato al successo della Coppa del Mondo in Brasile. Anche in tempi turbolenti, ha sempre perseguito i suoi obiettivi e le sue visioni e ha lasciato un segno indelebile nella DFB. A nome dei dipendenti della DFB, vorrei ringraziare Oliver Bierhoff per tutto ciò che ha fatto per noi e per il calcio in Germania. Auguriamo a Oliver Bierhoff tutto il meglio per il suo lavoro futuro”.

