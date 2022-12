Ghana e Uruguay (Daniel Siebert (Germania). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Al Janoub Stadium di Al Wakrah ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA ), valido per la 3a giornata del Gruppo H della fase a gironi del Mondiale, arbitrato dal signor(Germania). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso aldi Al Wakrah ( partita vinta dall'Uruguay 2-0 ).

La moviola di Ghana-Uruguay

Minuto 90+3: CAVANI CHIEDE IL RIGORE - Cavani entra in area da sinistra e va giù sul contatto con Seidu. L'ex attaccante di Palermo e Napoli mette il piede davanti e viene frenato dalla corsa dal difensore ghanese. Non ci sono dubbi, il contatto c'è e ci sono gli estremi per chiamare il penalty ma l'arbitro non fischia niente. Il VAR non interviene essendo una decisione di “campo” del direttore di gara.

La squadra arbitrale

Arbitro: Daniel Siebert (Germania),

Assistenti: Seidel e Foltyn,

Quarto ufficiale: Yoshimi Yamashita (Giappone),

VAR: Bastian Dankert (Germania),

AVAR: Pol van Boekel (Olanda),

