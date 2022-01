Gianni Infantino è intervenuto quest’oggi al Consiglio d’Europa tornando a parlare dei benefici della sua battaglia principe, è intervenuto quest’oggi al Consiglio d’Europa tornando a parlare dei benefici della sua battaglia principe, il Mondiale di calcio ogni due anni . Il presidente della FIFA a sostegno della sua tesi ha portato però anche delle dichiarazioni abbastanza controverse e che stanno facendo il giro del mondo e che vanno a toccare tematiche anche molto sensibili come l’emigrazione e il problema degli sbarchi nel Mediterraneo. Di seguito l’intervento di Infantino che stanno facendo assai discutere...

Non è solo voler il Mondiale ogni due anni. Si è parlato tanto della Superlega, il calcio va nella direzione in cui pochi hanno tutto e la stragrande maggioranza non ha nulla. In Europa giocano i migliori giocatori ogni settimana. Perché il calcio riguarda opportunità, speranza, Nazionali, Paesi, cuore, gioia, emozioni. Al resto del Mondo non possiamo dire 'dateci i vostri soldi, dateci i vostri giocatori se ne avete di bravi e guardateci in tv'. Dobbiamo trovare il modo per includere il resto del Mondo, compresa l’Africa. Per dare speranza agli africani, cosicché non debbano aver bisogno di attraversare il Mediterraneo per trovare forse una vita migliore, ma più probabilmente la morte in mare [...] Se parliamo di Coppa del Mondo ogni due anni o della Superlega, posso dirvi che il Mondiale è l’antidoto a qualsiasi Superlega. Non c’è nulla di meno discriminatorio del nostro Mondiale, mentre una Lega di una manciata di club è qualcosa che non possiamo sostenere. Noi esportiamo emozioni”.

La frase che tira in mezzo ‘la speranza agli africani e l’eventualità che un Mondiale ogni due anni possa placare un problema annoso come quello degli sbarchi’ stanno facendo scalpore e attirando tantissime critiche soprattutto per come il presidente della FIFA per perorare una causa a lui cara come quella del Mondiale di calcio ogni due anni, abbia strumentalizzato un problema grave e difficile soluzione come la crisi migratoria dall'Africa all'Europa.

Al Consiglio Europeo a cui ha preso parte anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino erano presenti anche i vertici UEFA capitanati dal numero uno Alexander Ceferin. La UEFA, in una nota, sottolinea come l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa "abbia dato un risoluto sostegno alla UEFA, oltre a dare un importante contributo ai temi prioritari per lo sviluppo futuro positivo del calcio". Ceferin nella sua dichiarazione a margine del comunicato ha sottolineato che:

"Le istituzioni europee e il calcio europeo - così come il movimento sportivo europeo - sono fermamente uniti dietro i nostri valori e il nostro modello basato sulla solidarietà. Non c'è spazio per interpretazioni o negoziazioni. È 'No' alle super leghe egoistiche e 'No' alle proposte stravaganti per i Mondiali. Ma 'Sì. Sì. Sì' a lavorare insieme per proteggere e rafforzare il nostro modello che opera nell'interesse del calcio europeo e della società"

