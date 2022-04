Gianni Infantino ha ufficializzato ieri, durante il 72° congresso della ricandiderà alla presidenza nelle elezioni che si terranno ad inizio 2023. Lo svizzero ha preso l’incarico nel 2016, subentrando a Sepp Blatter, che diede la dimissioni appena quattro giorni dopo la sua elezione. Da quando Infantino, dalle chiare origini italiane, siede alla presidenza della FIFA, l’Italia non è mai riuscita a qualificarsi per un’edizione dei Mondiali. Dopo aver mancato quella del 2018, perdendo lo spareggio con la Svezia, il destino si è ripetuto quest’anno, a causa di una sciagurata sconfitta contro la Macedonia del Nord. Il presidente della FIFAha ufficializzato ieri, durante il 72° congresso della federazione , che si. Lo svizzero ha preso l’incarico nel 2016, subentrando a Sepp Blatter, che diede la dimissioni appena quattro giorni dopo la sua elezione.Dopo aver mancato quella del 2018, perdendo lo spareggio con la Svezia, il destino si è ripetuto quest’anno, a causa di una sciagurata sconfitta contro la Macedonia del Nord.

“Mi viene da piangere se penso all’Italia esclusa - dice il presidente della Fifa ai microfoni di RaiSport -. Per gli italiani è triste, se gli azzurri si qualificheranno nel 2026 saranno passati 12 anni dall’ultima volta…”. Mai nella storia della nostra nazionale erano state mancate due qualificazioni consecutive. “Mi ricordo le emozioni provate da bambino durante i Mondiali del 1978 e 1982 – ha continuato Infantino, figlio di italiani e vissuto in Italia durante l'infanzia – sensazioni uniche che una generazione di italiani adesso non vivrà”.

