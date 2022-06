Novità importanti sul fronte dei prossimi Mondiali. Una riunione del Consiglio FIFA ha infatti introdotto alcune modifiche sul format che vedremo in Qatar. La novità principale riguarda l'estensione della lista convocati per ciascuna nazionale: si passa da 23 a 26 giocatori convocabili. Rilevante anche l'aumento del numero dei sostituibili: in lista provvisoria saranno infatti pronti a subentrare 55 giocatori anziché 35. La modifica di questi criteri ha a che fare con le particolari condizioni in cui si giocherà il torneo: ossia nel pieno della stagione calcistica, in balìa di un calendario concentratissimo e con la sempre presenta incognita legata al Covid-19.

Le decisioni del Consiglio, si legge dalla nota ufficiale, sono state prese per garantire: "Una flessibilità aggiuntiva a causa della tempistica unica della Coppa del Mondo FIFA 2022 nel calendario globale, nonché del contesto più ampio degli effetti causati dalla pandemia di COVID-19”.

Ad

Tra le altre novità anche il numero in panchina. Sarà un massimo di 26 persone il numero di presenze massime consentite dalla FIFA: 15 sostituti e 11 dirigenti della squadra; di cui uno di questi funzionari deve essere il medico della squadra.

Mondiali Neymar, addio Brasile dopo i Mondiali? La rivelazione di Rodrygo 19/06/2022 A 09:23

Australia ai Mondiali: esplode la festa a Melbourne!

Mondiali Infantino sui Mondiali 2026: "Ogni partita sarà un Super Bowl" 17/06/2022 A 13:38