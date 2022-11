Il Mondiale regala un'altra, impronosticabile sorpresa. Il Giappone in grado di sconfiggere la Germania nella prima giornata del gruppo E cade clamorosamente 0-1 contro la modesta Costa Rica e compromette in maniera più significativa le proprie chance di passaggio del turno. A decidere la rete al minuto 81 di Fuller, per distacco il migliore in campo.

Non succede praticamente nulla nel primo tempo più brutto di questo Mondiale: le due squadre sbagliano tantissimi palloni, non creano praticamente nulla e mostrano poche, pochissime idee. Deludente soprattutto il Giappone, che ha commesso una incalcolabile quantità di errori tecnici. Nella ripresa i nipponici provano a produrre qualcosa in più, ma si incartano su un piano tattico di difficile comprensione impostato dal ct Moriyasu. Una gara preparata male nella quale arriva anche la beffa, confezionata al minuto 81' da Fuller che con un sinistro a giro fulmina Gonda regalando una storica vittoria alla sua Costa Rica. Un risultato che fa sicuramente piacere alla Germania, che stasera potrà affrontare la Spagna con un briciolo di tranquillità in più.

Il tabellino

Giappone-Costa Rica 0-1

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Yamane (62' Mitoma), Yoshida, Itakura, Nagatomo (46' ito); Morita, Endo; Doan (67' Ito), Kamada, Soma (82' Minamino); Ueda (46' Asano). Ct. Moriyasu

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Manley, Calvo, Duarte, Oviedo; Fuller, Tejeda, Borges (89' Salas), Torres (65' Aguilera); Campbell (90'+6 Chacon), Contreras (65' Bennette). Ct. Suarez

ARBITRO: M. Oliver

GOL: 81' Fuller

AMMONITI: 41' Contreras, 44' Yamane, 61' Borges, 71' Calvo, 84' Itakura, 90'+3 Endo

ESPULSI: -

NOTE: recupero 7'

La cronaca in 4 momenti

47 - SUBITO MORITA! ECCOLO IL PRIMO SQUILLO! Il Giappone muove palla velocemente e libera al tiro Morita dal limite, Navas però risponde presente.

63 - SOMA A GIRARE, PALLA ALTA! Calcia discretamente il giapponese, ma la punizione dal limite non scende a sufficienza.

81 - GOOOOOOL! GOOOOOL DEL COSTA RICA, INCREDIBILE! FULLER! Errore in disimpegno del Giappone, Fuller riceve a destra e fa girare il sinistro: male Gonda, che non riesce a toglierla dall'incrocio dei pali.

87 - KEYLOR NAVAS DECISIVO! Azione stavolta molto pericolosa del Giappone conclusa da un tiro a botta sicura all'altezza del dischetto, su cui il portiere del PSG ha un gran riflesso.

MVP

Il migliore - FULLER: Gamba da centometrista e grande spirito di sacrificio: partita giusta, degna della competizione, impreziosita da un gol di straordinaria importanza. Una soddisfazione più che meritata, per chi in campo ha messo più di tutti.

Il peggiore - MORITA: Anche senza l'errore ingiustificabile da cui nasce la rete di Fuller la sua sarebbe comunque stata una prova molto negativa. Una pessima giornata, specie per l'enorme quantità di ingenuità commesse in fase di impostazione.

