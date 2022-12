". Questo il durissimo sfogo del difensore dell'Uruguay , José Maria Gimenez, subito dopo la conclusione della partita contro il Ghana che ha sancito l'eliminazione della Celeste dai Mondiali di Qatar 2022 . Il difensore dell'Atletico Madrid, furibondo come diversi suoi compagni di squadra per la mancata concessione di un calcio di rigore per un contatto in area tra Cavani e Seidu nei minuti finali, nel tentativo di avvicinarsi al direttore di gara per protestare ha colpito con una gomitata un delegato FIFA presente a bordocampo. Un gesto che rischia di costargli una lunga squalifica, così come rischia di costare caro a Cavani l'abbattimento del monitor VAR, scagliato a terra con violenza dal Matador a fine partita mentre si recava negli spogliatoi.