Olivier Giroud e Walid Regragui si ritrovano questa sera L'attaccante della Francia e 2008 per trovare le tracce di questo incrocio. Per due mesi hanno giocato insieme al Grenoble, prima del trasferimento definitivo dell'attaccante al Tours FC, ed hanno condiviso il campo in una sola amichevole contro il Strasburgo, per appena 45 minuti. Olivier aveva 22 anni ed una carriera tutta da scrivere, Walid invece era prossimo al ritiro. Se per caso l'uno si fosse dimenticato dell'altro, com'è normale che sia dopo tanto tempo, ora avranno benissimo in mente di essersi già incontrati. Entrambi, infatti, sono tra i volti di quest'edizione e hanno fatto parlare spesso di loro. Chi per i tanti e pesanti gol e chi per la guida di una Nazionale verso la semifinale da record per l'Africa. Questa sera però, non esisteranno amici. I saluti e gli abbracci solo dopo il triplice fischio. Dopo un giro lungo quasi 15 anni e percorsi imprevedibili,si ritrovano questa sera nell'altra semifinale di Qatar 2022 il CT del Marocco saranno uno contro l'altro e si contenderanno l'ultimo pass disponibile per la finalissima di Lusail. Ma in passato sono stati anche compagni di squadra. Bisogna andare indietro fino alper trovare le tracce di questo incrocio. Per due mesi hanno giocato insieme al, prima del trasferimento definitivo dell'attaccante al, ed hanno condiviso il campo in una sola amichevole contro il, per appena 45 minuti. Olivier aveva 22 anni ed una carriera tutta da scrivere, Walid invece era prossimo al ritiro. Se per caso l'uno si fosse dimenticato dell'altro, com'è normale che sia dopo tanto tempo, ora avranno benissimo in mente di essersi già incontrati. Entrambi, infatti, sono tra i volti di quest'edizione e hanno fatto parlare spesso di loro. Chi per i tanti e pesanti gol e chi per la guida di una Nazionale verso la semifinale da record per l'Africa. Questa sera però, non esisteranno amici. I saluti e gli abbracci solo dopo il triplice fischio.

QUANDO IL GRENOBLE SCARTÒ GIROUD

Il capocannoniere della storia della Francia all'inizio della sua carriera è stato scartato dal Grenoble Foot 38, club di Ligue 2, che non credeva più in lui. Olivier Giroud da sempre convive con l'opposizione di parte della critica, anche quando gioca bene, ma a Grenoble non è mai riuscito ad imporsi. E' rimasto in quella squadra dai 13 ai 22 anni, poi è stato ceduto al Tours FC appunto. Sulle rive dell'Isère ha disputato le prime partite tra i professionisti, trovando anche i primi gol. Però poi si sono liberati di lui, il Grenoble lo ha cresciuto quindi, senza valorizzarlo. Come hanno potuto non accorgersi di avere in rosa un futuro campione? Le responsabilità sono condivise e nessuno si è mai assunto l'intera colpa.

PERCHÉ IL GRENOBLE SCARTÒ GIROUD

Giroud non è stato messo al centro del progetto innanzitutto perché il Grenoble in quel periodo aveva ottimi attaccanti. Nella stagione 2006/07 addirittura viene siglato il record di gol segnati dal club in una stagione di Ligue 2 (51). Nassim Akrour (12 reti) e Yann Kermorgant (10) non lasciano spazio al 9 del Milan. "Avevo due grandi centravanti, Olivier era il numero 3", ricorda ai nostri colleghi francesi Yvon Pouliquen, allenatore dell'epoca, ed aggiunge: "Era ambizioso ed ho passato del tempo nel mio ufficio a parlare della sua situazione. Voleva di più". Giroud con lui giocò solo 17 partite, con 2 gol e 2 assist, ed era frustrato. Bernard Blaquart, il direttore del settore giovanile del Grenoble, che fu anche coach ad interim, sostiene che non fosse pronto, non era già un fenomeno come poteva esserlo Sofiane Feghouli.

E' importante anche la posizione di Max Marty, che è stato il direttore sportivo del Grenoble fino al 2006: "Olivier ha portato avanti gli studi, non ha fatto solo calcio. Ha dei genitori incredibili. Se a 14 anni hai bisogno del calcio per mangiare, ti dedichi di più e sei pronto anche prima. La nostra visione però è distorta perché oggi tutto deve essere immediato". Alla radice quindi della scelta sbagliata, a posteriori, del Grenoble si ritrova quindi anche un cattivo tempismo. Giroud è capitato in quel club in un momento in cui la formazione non aveva bisogno nel suo ruolo e lui non era capace di stravolgere le gerarchie. Tuttavia, aveva già delle doti. "Io pensavo che sarebbe diventato un buon attaccante della Ligue 1", ha confessato Pouliquen. "Era già un'atleta eccezionale, con un mancino super", ha ricordato Marty. Blaquart però non si nasconde: "Al Grenoble non abbiamo creduto tanto in lui. Quando è arrivato sulla panchina Bazdarevic, non lo conosceva. Olivier finisce in prestito ad Istres e il Grenoble sale in Ligue 1. Io ho lottato per tenerlo ma non è bastato". Max Marty deciderà poi di portarlo con sé: "Ho approfittato del fatto che il Grenoble non lo volesse. Arrivato a Tours come ds, decido di comprarlo per 150 mila euro in due rate. Era ovvio che si sarebbe imposto". Dopo due anni al Tours e un titolo di capocannoniere in Ligue 2, il Tours lo cede al Montpellier per 3 milioni di euro.

